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ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/naemniki-1969778264.html
ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко
ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2024
ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко
В районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения, численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:16
2024-09-01T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
луганская народная республика
россия
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. В районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения, численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Макеевка отмечено прибытие подразделения, состоящего полностью из иностранных наемников. Они хорошо оснащены и укомплектованы. На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, основной язык общения испанский, при переговорах выявлены еще английский и французский язык. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html
https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html
макеевка
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в мире, макеевка, луганская народная республика, россия, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко
ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ забросили к Макеевке иностранных наемников, говорящих по-испански

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. В районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения, численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Макеевка отмечено прибытие подразделения, состоящего полностью из иностранных наемников. Они хорошо оснащены и укомплектованы. На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Со слов эксперта, основной язык общения испанский, при переговорах выявлены еще английский и французский язык.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей Марочко
 
 
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