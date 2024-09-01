https://ria.ru/20240901/naemniki-1969778264.html

ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко

ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.09.2024

ВСУ забросили к Макеевке в ЛНР отряд иностранных наемников, сообщил Марочко

В районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения, численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:16

2024-09-01T09:16

2024-09-01T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

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россия

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. В районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения, численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Макеевка отмечено прибытие подразделения, состоящего полностью из иностранных наемников. Они хорошо оснащены и укомплектованы. На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, основной язык общения испанский, при переговорах выявлены еще английский и французский язык. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html

https://ria.ru/20240507/naemnik-1944269601.html

макеевка

луганская народная республика

россия

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Варвара Скокшина

в мире, макеевка, луганская народная республика, россия, андрей марочко