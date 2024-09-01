В Беслане установили копию монумента "Немой крик"
В Беслане к 20 годовщине теракта открыли копию монумента "Немой крик"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВыступление флейтистки Моники Морони из Сан-Марино у скульптуры "Крик Беслана"
ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Копию итальянского монумента "Немой крик" установили в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.
В церемонии принял участие автор скульптуры Ренцо Венди. По словам скульптора, он был настолько потрясен событиями в Северной Осетии, что создал бронзовый монумент "Немой крик". Его установили в 2006 году в Сан-Марино. Открытие копии монумента в Беслане приурочено к двадцатой годовщине теракта.
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"Памятник "Немой крик" является воплощением той безмолвной боли, которую мы все пережили. Он служит напоминанием о тех ужасах, которые произошли в Беслане в сентябре 2004 года, и о том, что мы не должны забывать о трагедии и о тех, кто пострадал. Именно поэтому установка копии памятника в Беслане — это акт глубокого уважения и признательности к тем, кто пострадал в чудовищном теракте", – прокомментировал открытие министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров.
На открытии также присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Ренцо Венди создал знаменитую скульптуру.
Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.