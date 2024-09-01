Рейтинг@Mail.ru
В Беслане установили копию монумента "Немой крик" - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/monument-1969839968.html
В Беслане установили копию монумента "Немой крик"
В Беслане установили копию монумента "Немой крик" - РИА Новости, 01.09.2024
В Беслане установили копию монумента "Немой крик"
Копию итальянского монумента "Немой крик" установили в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T18:37
2024-09-01T18:37
беслан
сан-марино
сослан фидаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969838839_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_213f81243d7237d231e99c1311e3b01f.jpg
ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Копию итальянского монумента "Немой крик" установили в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона. В церемонии принял участие автор скульптуры Ренцо Венди. По словам скульптора, он был настолько потрясен событиями в Северной Осетии, что создал бронзовый монумент "Немой крик". Его установили в 2006 году в Сан-Марино. Открытие копии монумента в Беслане приурочено к двадцатой годовщине теракта. "Памятник "Немой крик" является воплощением той безмолвной боли, которую мы все пережили. Он служит напоминанием о тех ужасах, которые произошли в Беслане в сентябре 2004 года, и о том, что мы не должны забывать о трагедии и о тех, кто пострадал. Именно поэтому установка копии памятника в Беслане — это акт глубокого уважения и признательности к тем, кто пострадал в чудовищном теракте", – прокомментировал открытие министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров. На открытии также присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Ренцо Венди создал знаменитую скульптуру. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html
https://ria.ru/20240901/beslan-1969573955.html
беслан
сан-марино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969838839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d826f351527d96eb063c7e10c47df240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беслан, сан-марино, сослан фидаров
Беслан, Сан-Марино, Сослан Фидаров
В Беслане установили копию монумента "Немой крик"

В Беслане к 20 годовщине теракта открыли копию монумента "Немой крик"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВыступление флейтистки Моники Морони из Сан-Марино у скульптуры "Крик Беслана"
Выступление флейтистки Моники Морони из Сан-Марино у скульптуры Крик Беслана - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Копию итальянского монумента "Немой крик" установили в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.
В церемонии принял участие автор скульптуры Ренцо Венди. По словам скульптора, он был настолько потрясен событиями в Северной Осетии, что создал бронзовый монумент "Немой крик". Его установили в 2006 году в Сан-Марино. Открытие копии монумента в Беслане приурочено к двадцатой годовщине теракта.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
Вчера, 04:12
«
"Памятник "Немой крик" является воплощением той безмолвной боли, которую мы все пережили. Он служит напоминанием о тех ужасах, которые произошли в Беслане в сентябре 2004 года, и о том, что мы не должны забывать о трагедии и о тех, кто пострадал. Именно поэтому установка копии памятника в Беслане — это акт глубокого уважения и признательности к тем, кто пострадал в чудовищном теракте", – прокомментировал открытие министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров.
На открытии также присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Ренцо Венди создал знаменитую скульптуру.
Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
Жители Беслана во время траурных мероприятий в помещении бывшей Бесланской школы №1, посвященных памяти жертв теракта 1-3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"Незаживающая рана". Эту трагедию Россия не забудет никогда
Вчера, 08:00
 
БесланСан-МариноСослан Фидаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала