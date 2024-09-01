https://ria.ru/20240901/mi-8-1969790120.html

Все люди с разбившегося на Камчатке Ми-8, предварительно, погибли

Все люди с разбившегося на Камчатке Ми-8, предварительно, погибли - РИА Новости, 01.09.2024

Все люди с разбившегося на Камчатке Ми-8, предварительно, погибли

Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, предварительно, погибли, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:18

2024-09-01T11:18

2024-09-01T12:27

происшествия

ми-8 амтш

камчатский край

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, предварительно, погибли, сообщили экстренные службы РИА Новости."В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", — сообщили в пресс-службе МЧС.На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю."Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку", — добавили в экстренных службах.Обломки Ми-8 находятся на высоте 980 метров. Их обнаружили около места, где борт последний раз выходил на связь.Накануне вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html

https://ria.ru/20240830/ssj--1969597319.html

камчатский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8 амтш, камчатский край