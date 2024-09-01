Все люди с разбившегося на Камчатке Ми-8, предварительно, погибли
Все люди с Ми-8, врезавшегося в сопку на Камчатке, предварительно, погибли
© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России на месте крушения вертолета на Камчатке
Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России на месте крушения вертолета на Камчатке
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, предварительно, погибли, сообщили экстренные службы РИА Новости.
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"В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", — сообщили в пресс-службе МЧС.
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На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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"Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку", — добавили в экстренных службах.
Обломки Ми-8 находятся на высоте 980 метров. Их обнаружили около места, где борт последний раз выходил на связь.
Накануне вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
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