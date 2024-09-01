https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение - РИА Новости, 01.09.2024

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение

Вертолеты обнаружили пропавший Ми-8 на Камчатке, сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:34

2024-09-01T10:34

2024-09-01T15:06

происшествия

камчатка

ми-8 амтш

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вертолеты обнаружили пропавший Ми-8 на Камчатке, сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев."Предварительно — крушение", — уточнил он.В управлении МЧС региона добавили, что обломки пропавшего вертолета обнаружили с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где борт последний раз выходил на связь.Официальной информации о гибели пассажиров и экипажа не поступало.Накануне вертолет Ми-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240830/ssj--1969597319.html

камчатка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, ми-8 амтш