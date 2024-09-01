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Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение - РИА Новости, 01.09.2024
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10:34 01.09.2024 (обновлено: 15:06 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение - РИА Новости, 01.09.2024
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение
Вертолеты обнаружили пропавший Ми-8 на Камчатке, сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:34
2024-09-01T15:06
происшествия
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вертолеты обнаружили пропавший Ми-8 на Камчатке, сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев."Предварительно — крушение", — уточнил он.В управлении МЧС региона добавили, что обломки пропавшего вертолета обнаружили с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где борт последний раз выходил на связь.Официальной информации о гибели пассажиров и экипажа не поступало.Накануне вертолет Ми-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240830/ssj--1969597319.html
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происшествия, камчатка, ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Ми-8 АМТШ
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение

На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

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Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вертолеты обнаружили пропавший Ми-8 на Камчатке, сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев.
«
"Предварительно — крушение", — уточнил он.
В управлении МЧС региона добавили, что обломки пропавшего вертолета обнаружили с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где борт последний раз выходил на связь.
Официальной информации о гибели пассажиров и экипажа не поступало.
Накануне вертолет Ми-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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