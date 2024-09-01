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ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского - РИА Новости, 01.09.2024
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03:09 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/ldpr-1969762837.html
ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского
ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского - РИА Новости, 01.09.2024
ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского, РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:09
2024-09-01T03:09
россия
владимир жириновский
михаил мишустин
лдпр
леонид слуцкий (политик)
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского, сообщила пресс-служба партии. "Просим вас рассмотреть возможность учреждения правительством Российской Федерации стипендии имени Владимира Вольфовича Жириновского", - сообщается в обращении. В документе подчеркивается, что стипендию предлагается назначить студентам вузов, аспирантам, а также научно-педагогическим кадрам, имеющим значительные достижения в области юриспруденции и права или политических дисциплин, а порядок назначения и размер стипендии установить по аналогии с другими именными стипендиями, которые были утверждены правительством РФ. Учредить такую стипендию, по мнению Слуцкого, предлагается в связи с особым вкладом Жириновского в становление российской политической системы и в развитие общественно-политической мысли. По его словам, такая стипендия будет способствовать дополнительной мотивации молодежи к изучению правовых, политических наук. "Основатель ЛДПР всегда стремился действовать в интересах российского народа, отстаивал патриотическую позицию на площадках международных организаций, основал автономную некоммерческую организацию высшего образования "Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского", многое сделал для подготовки кадров для отечественной системы управления", - отмечается в письме. Слуцкий также поблагодарил премьера за поддержку инициатив, которые направлены на увековечение памяти Жириновского.
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россия, владимир жириновский, михаил мишустин, лдпр, леонид слуцкий (политик), общество
Россия, Владимир Жириновский, Михаил Мишустин, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Общество
ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского

ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского студентам вузов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского, сообщила пресс-служба партии.
"Просим вас рассмотреть возможность учреждения правительством Российской Федерации стипендии имени Владимира Вольфовича Жириновского", - сообщается в обращении.
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В документе подчеркивается, что стипендию предлагается назначить студентам вузов, аспирантам, а также научно-педагогическим кадрам, имеющим значительные достижения в области юриспруденции и права или политических дисциплин, а порядок назначения и размер стипендии установить по аналогии с другими именными стипендиями, которые были утверждены правительством РФ.
Учредить такую стипендию, по мнению Слуцкого, предлагается в связи с особым вкладом Жириновского в становление российской политической системы и в развитие общественно-политической мысли. По его словам, такая стипендия будет способствовать дополнительной мотивации молодежи к изучению правовых, политических наук.
"Основатель ЛДПР всегда стремился действовать в интересах российского народа, отстаивал патриотическую позицию на площадках международных организаций, основал автономную некоммерческую организацию высшего образования "Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского", многое сделал для подготовки кадров для отечественной системы управления", - отмечается в письме.
Слуцкий также поблагодарил премьера за поддержку инициатив, которые направлены на увековечение памяти Жириновского.
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