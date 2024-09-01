https://ria.ru/20240901/ldpr-1969762837.html

ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского

ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского - РИА Новости, 01.09.2024

ЛДПР предложила учредить стипендию имени Владимира Жириновского

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского, РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:09

2024-09-01T03:09

2024-09-01T03:09

россия

владимир жириновский

михаил мишустин

лдпр

леонид слуцкий (политик)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735097042_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d07f4de97d86f7935f65d7656555d254.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского, сообщила пресс-служба партии. "Просим вас рассмотреть возможность учреждения правительством Российской Федерации стипендии имени Владимира Вольфовича Жириновского", - сообщается в обращении. В документе подчеркивается, что стипендию предлагается назначить студентам вузов, аспирантам, а также научно-педагогическим кадрам, имеющим значительные достижения в области юриспруденции и права или политических дисциплин, а порядок назначения и размер стипендии установить по аналогии с другими именными стипендиями, которые были утверждены правительством РФ. Учредить такую стипендию, по мнению Слуцкого, предлагается в связи с особым вкладом Жириновского в становление российской политической системы и в развитие общественно-политической мысли. По его словам, такая стипендия будет способствовать дополнительной мотивации молодежи к изучению правовых, политических наук. "Основатель ЛДПР всегда стремился действовать в интересах российского народа, отстаивал патриотическую позицию на площадках международных организаций, основал автономную некоммерческую организацию высшего образования "Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского", многое сделал для подготовки кадров для отечественной системы управления", - отмечается в письме. Слуцкий также поблагодарил премьера за поддержку инициатив, которые направлены на увековечение памяти Жириновского.

https://ria.ru/20240414/ukraine-1940020639.html

https://ria.ru/20240327/zhirinovskiy-1936193459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир жириновский, михаил мишустин, лдпр, леонид слуцкий (политик), общество