На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане
Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии
Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана. Архивное фото
АФИНЫ, 1 сен - РИА Новости. Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии, произошедшей 20 лет назад, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре.
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"Сегодня у стен Российского центра науки и культуры на Кипре прошел мемориал, приуроченный к 20-летию со дня страшной трагедии в Беслане. В этот день, 20 лет назад, мир стал свидетелем одного из самых трагичных событий в истории, когда в школе №1 были захвачены заложники, и жизни 334 человек, включая детей, были унесены в результате террористического акта", - сказали в РЦНК.
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"Мероприятие собрало киприотов и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Они пришли почтить память погибших. Участники принесли цветы, иконы, свечи и игрушки, создавая атмосферу любви и скорби. Этот день стал символом единства, поддержки и памяти о тех, кто навсегда остался в сердцах их родных и близких", - отметили в РЦНК.
Место встречи стало центром скорби и памяти, где каждый мог выразить свою поддержку и вспомнить о трагедии, которая оставила неизгладимый след в истории. Участники мероприятия отметили важность совместного воспоминания и поддержки друг друга в этот скорбный день.
Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.