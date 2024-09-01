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На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
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18:22 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/kipr-1969838185.html
На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане
На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане
Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии, произошедшей 20 лет назад, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T18:22
2024-09-01T18:22
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АФИНЫ, 1 сен - РИА Новости. Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии, произошедшей 20 лет назад, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре. "Сегодня у стен Российского центра науки и культуры на Кипре прошел мемориал, приуроченный к 20-летию со дня страшной трагедии в Беслане. В этот день, 20 лет назад, мир стал свидетелем одного из самых трагичных событий в истории, когда в школе №1 были захвачены заложники, и жизни 334 человек, включая детей, были унесены в результате террористического акта", - сказали в РЦНК. "Мероприятие собрало киприотов и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Они пришли почтить память погибших. Участники принесли цветы, иконы, свечи и игрушки, создавая атмосферу любви и скорби. Этот день стал символом единства, поддержки и памяти о тех, кто навсегда остался в сердцах их родных и близких", - отметили в РЦНК. Место встречи стало центром скорби и памяти, где каждый мог выразить свою поддержку и вспомнить о трагедии, которая оставила неизгладимый след в истории. Участники мероприятия отметили важность совместного воспоминания и поддержки друг друга в этот скорбный день. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html
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в мире, кипр, беслан, рцнк, теракт в беслане (2004)
В мире, Кипр, Беслан, РЦНК, Теракт в Беслане (2004)
На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане

Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГодовщина трагедии в школе № 1 Беслана
Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 сен - РИА Новости. Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии, произошедшей 20 лет назад, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре.
«
"Сегодня у стен Российского центра науки и культуры на Кипре прошел мемориал, приуроченный к 20-летию со дня страшной трагедии в Беслане. В этот день, 20 лет назад, мир стал свидетелем одного из самых трагичных событий в истории, когда в школе №1 были захвачены заложники, и жизни 334 человек, включая детей, были унесены в результате террористического акта", - сказали в РЦНК.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
Вчера, 04:12
«
"Мероприятие собрало киприотов и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Они пришли почтить память погибших. Участники принесли цветы, иконы, свечи и игрушки, создавая атмосферу любви и скорби. Этот день стал символом единства, поддержки и памяти о тех, кто навсегда остался в сердцах их родных и близких", - отметили в РЦНК.
Место встречи стало центром скорби и памяти, где каждый мог выразить свою поддержку и вспомнить о трагедии, которая оставила неизгладимый след в истории. Участники мероприятия отметили важность совместного воспоминания и поддержки друг друга в этот скорбный день.
Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
Жители Беслана во время траурных мероприятий в помещении бывшей Бесланской школы №1, посвященных памяти жертв теракта 1-3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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