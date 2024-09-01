https://ria.ru/20240901/kipr-1969838185.html

На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане

На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024

На Кипре почтили память жертв трагедии в Беслане

Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии, произошедшей 20 лет назад, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T18:22

2024-09-01T18:22

2024-09-01T18:22

в мире

кипр

беслан

рцнк

теракт в беслане (2004)

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АФИНЫ, 1 сен - РИА Новости. Российские соотечественники и киприоты почтили память жертв Бесланской трагедии, произошедшей 20 лет назад, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре. "Сегодня у стен Российского центра науки и культуры на Кипре прошел мемориал, приуроченный к 20-летию со дня страшной трагедии в Беслане. В этот день, 20 лет назад, мир стал свидетелем одного из самых трагичных событий в истории, когда в школе №1 были захвачены заложники, и жизни 334 человек, включая детей, были унесены в результате террористического акта", - сказали в РЦНК. "Мероприятие собрало киприотов и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Они пришли почтить память погибших. Участники принесли цветы, иконы, свечи и игрушки, создавая атмосферу любви и скорби. Этот день стал символом единства, поддержки и памяти о тех, кто навсегда остался в сердцах их родных и близких", - отметили в РЦНК. Место встречи стало центром скорби и памяти, где каждый мог выразить свою поддержку и вспомнить о трагедии, которая оставила неизгладимый след в истории. Участники мероприятия отметили важность совместного воспоминания и поддержки друг друга в этот скорбный день. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html

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в мире, кипр, беслан, рцнк, теракт в беслане (2004)