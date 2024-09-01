https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html

"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ

"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ

Тяжелые бои на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:15

2024-09-01T09:15

2024-09-01T16:56

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тяжелые бои на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Полгода тяжелых боев против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду. Подразделение в две тысячи солдат отправилось в бой на востоке Украины в феврале <...> c 31 танком M-1 Abrams, переданными стране в прошлом году США. Сегодня у бригады осталась, возможно, половина из этих танков, если только не все заметно поврежденные единицы подлежат восстановлению", — указал Экс.Обозреватель также сомневается, что украинские силы в этом регионе смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.

https://ria.ru/20240831/forbes-1969697845.html

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