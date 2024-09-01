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"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
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09:15 01.09.2024 (обновлено: 16:56 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html
"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ
"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ
Тяжелые бои на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:15
2024-09-01T16:56
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тяжелые бои на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.&quot;Полгода тяжелых боев против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду. Подразделение в две тысячи солдат отправилось в бой на востоке Украины в феврале &lt;...&gt; c 31 танком M-1 Abrams, переданными стране в прошлом году США. Сегодня у бригады осталась, возможно, половина из этих танков, если только не все заметно поврежденные единицы подлежат восстановлению&quot;, — указал Экс.Обозреватель также сомневается, что украинские силы в этом регионе смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, forbes, политика
В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes, Политика
"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ

Forbes: тяжелые бои под Красноармейском истощили элитную 47-ю бригаду ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тяжелые бои на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«

"Полгода тяжелых боев против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду. Подразделение в две тысячи солдат отправилось в бой на востоке Украины в феврале <...> c 31 танком M-1 Abrams, переданными стране в прошлом году США. Сегодня у бригады осталась, возможно, половина из этих танков, если только не все заметно поврежденные единицы подлежат восстановлению", — указал Экс.

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Обозреватель также сомневается, что украинские силы в этом регионе смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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