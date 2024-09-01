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К задержанию Дурова причастны США, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 01.09.2024
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13:26 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/durov-1969804252.html
К задержанию Дурова причастны США, считает экс-аналитик ЦРУ
К задержанию Дурова причастны США, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 01.09.2024
К задержанию Дурова причастны США, считает экс-аналитик ЦРУ
Официальный Париж осуществил операцию вокруг основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вместе с США, она похожа на ситуацию с арестом основателя WikiLeaks... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:26
2024-09-01T13:26
в мире
израиль
париж
франция
павел дуров
джулиан ассанж
telegram
хамас
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Официальный Париж осуществил операцию вокруг основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вместе с США, она похожа на ситуацию с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику со стороны общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему ещё не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. "Я вижу в этом, вероятно, ту же попытку заставить замолчать критика или наказать кого-то за то, что он сделал… Это похоже на то, что они сделали с Джулианом Ассанжем. Telegram - это почти платформа для свободы слова. Но на него все же наложены некоторые ограничения. Они (французские власти - ред.) пытаются наказать его за то, что делают другие люди, что возмутительно. Так что это возмутительный поступок французского правительства, но мне кажется, что они сделали это вместе с Соединёнными Штатами (Америки)", - приводит мнение Джонсона газета Aydınlık. По его словам, часть ситуации вокруг Telegram состоит в том, что платформа рассказывает "реальную историю об израильском геноциде в Палестине". "А остальные социальные сети любят скрывать это и притворяться, что это ХАМАС убивал детей, а не Израиль", - отметил аналитик. "Если правительство (западных стран - ред.) возьмёт его (Telegram - ред.) под контроль, то сможет манипулировать тем, что люди читают и что видят. И если вам что-то говорят, вы верите, потому что видели это только в интернете. Например, если бы не было Telegram, израильтяне вполне могли бы выйти и сказать: да, ХАМАС убил всех этих детей, изнасиловал всех этих женщин. Но этого не произошло",- отметил аналитик. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/durov-1969764463.html
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в мире, израиль, париж, франция, павел дуров, джулиан ассанж, telegram, хамас, wikileaks, задержание павла дурова во франции
В мире, Израиль, Париж, Франция, Павел Дуров, Джулиан Ассанж, Telegram, ХАМАС, WikiLeaks, Задержание Павла Дурова во Франции
К задержанию Дурова причастны США, считает экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ: Франция осуществила операцию вокруг Дурова вместе с США

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Официальный Париж осуществил операцию вокруг основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вместе с США, она похожа на ситуацию с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику со стороны общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему ещё не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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"Я вижу в этом, вероятно, ту же попытку заставить замолчать критика или наказать кого-то за то, что он сделал… Это похоже на то, что они сделали с Джулианом Ассанжем. Telegram - это почти платформа для свободы слова. Но на него все же наложены некоторые ограничения. Они (французские власти - ред.) пытаются наказать его за то, что делают другие люди, что возмутительно. Так что это возмутительный поступок французского правительства, но мне кажется, что они сделали это вместе с Соединёнными Штатами (Америки)", - приводит мнение Джонсона газета Aydınlık.
По его словам, часть ситуации вокруг Telegram состоит в том, что платформа рассказывает "реальную историю об израильском геноциде в Палестине".
"А остальные социальные сети любят скрывать это и притворяться, что это ХАМАС убивал детей, а не Израиль", - отметил аналитик.
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"Если правительство (западных стран - ред.) возьмёт его (Telegram - ред.) под контроль, то сможет манипулировать тем, что люди читают и что видят. И если вам что-то говорят, вы верите, потому что видели это только в интернете. Например, если бы не было Telegram, израильтяне вполне могли бы выйти и сказать: да, ХАМАС убил всех этих детей, изнасиловал всех этих женщин. Но этого не произошло",- отметил аналитик.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Основатель Rumble присоединился к бойкоту товаров из-за ареста Дурова
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В миреИзраильПарижФранцияПавел ДуровДжулиан АссанжTelegramХАМАСWikiLeaksЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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