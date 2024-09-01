https://ria.ru/20240901/durov-1969796713.html

Французские власти пытаются "сломать" Дурова, считает экс-аналитик ЦРУ

Французские власти пытаются "сломать" Дурова, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 01.09.2024

Французские власти пытаются "сломать" Дурова, считает экс-аналитик ЦРУ

Французские власти пытаются "сломать" основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, они будут использовать его французское гражданство в этом контексте, считает РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:18

2024-09-01T12:18

2024-09-01T12:18

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задержание павла дурова во франции

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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Французские власти пытаются "сломать" основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, они будут использовать его французское гражданство в этом контексте, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. "Я думаю, они пытаются его сломать. Его проблема в том, что у него французское гражданство. Есть и другие вопросы о том, как он это сделал. Я думаю, что он мог получить внутреннюю помощь от французского правительства и, естественно, подумал: "Эй, вы знаете, правительство помогло мне войти через "черный ход", чтобы получить мой паспорт, мой французский паспорт. Значит, я защищен", - приводит предположение Джонсона турецкая газета Aydınlık. По его словам, если бы у Дурова по-прежнему был только российский паспорт, или если бы он был гражданином Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, но не Франции, то, "французы отнеслись бы к нему немного иначе". "Потому что это создало бы для них больше дипломатических проблем. Но французы могут заявить, что он французский гражданин: "Он наш гражданин. Не лезьте не в свое дело. Вы знаете, он нарушил наши законы", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20240901/durov-1969764463.html

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, катар, франция, павел дуров, центральное разведывательное управление (цру), задержание павла дурова во франции, telegram