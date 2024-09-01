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Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram - РИА Новости, 01.09.2024
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03:58 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/durov-1969764463.html
Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram
Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram - РИА Новости, 01.09.2024
Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram
Ирина Болгар, которая заявляет, что она мать трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что после того как отказалась переехать с детьми РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:58
2024-09-01T03:58
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ирина Болгар, которая заявляет, что она мать трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что после того как отказалась переехать с детьми в ОАЭ, бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов, а также хотел помешать оставаться ей с детьми в Европе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Болгар подала иск в Швейцарии к предпринимателю. Речь идет якобы о применении насилия в отношении их младшего сына и прекращении выплат алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц. В своей новой публикации в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) Болгар обвинила Дурова в ущемлении своей свободы. По ее словам, в конце 2022 года Дуров пытался "заставить переехать" Болгар в ОАЭ против воли. "Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое", - написала она. Кроме того, она сообщила, что бизнесмен якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей. "Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта", - рассказала Болгар. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240831/durov-1969725367.html
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болгар, оаэ, европа, павел дуров, telegram, в мире, ирина болгар
Болгар, ОАЭ, Европа, Павел Дуров, Telegram, В мире, Ирина Болгар
Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram

Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы для их детей

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ирина Болгар, которая заявляет, что она мать трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что после того как отказалась переехать с детьми в ОАЭ, бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов, а также хотел помешать оставаться ей с детьми в Европе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Болгар подала иск в Швейцарии к предпринимателю. Речь идет якобы о применении насилия в отношении их младшего сына и прекращении выплат алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц.
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В своей новой публикации в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) Болгар обвинила Дурова в ущемлении своей свободы. По ее словам, в конце 2022 года Дуров пытался "заставить переехать" Болгар в ОАЭ против воли.
"Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое", - написала она.
Кроме того, она сообщила, что бизнесмен якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей.
«
"Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта", - рассказала Болгар.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

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