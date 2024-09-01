https://ria.ru/20240901/durov-1969764463.html

Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram

Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram - РИА Новости, 01.09.2024

Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram

Ирина Болгар, которая заявляет, что она мать трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что после того как отказалась переехать с детьми РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:58

2024-09-01T03:58

2024-09-01T03:58

болгар

оаэ

европа

павел дуров

telegram

в мире

ирина болгар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ирина Болгар, которая заявляет, что она мать трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что после того как отказалась переехать с детьми в ОАЭ, бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов, а также хотел помешать оставаться ей с детьми в Европе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Болгар подала иск в Швейцарии к предпринимателю. Речь идет якобы о применении насилия в отношении их младшего сына и прекращении выплат алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц. В своей новой публикации в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) Болгар обвинила Дурова в ущемлении своей свободы. По ее словам, в конце 2022 года Дуров пытался "заставить переехать" Болгар в ОАЭ против воли. "Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое", - написала она. Кроме того, она сообщила, что бизнесмен якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей. "Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта", - рассказала Болгар. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240831/durov-1969725367.html

https://ria.ru/20240831/mask-1969621552.html

болгар

оаэ

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгар, оаэ, европа, павел дуров, telegram, в мире, ирина болгар