Мать детей Дурова выступила с новым обвинением в адрес основателя Telegram
Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы для их детей
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ирина Болгар, которая заявляет, что она мать трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что после того как отказалась переехать с детьми в ОАЭ, бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов, а также хотел помешать оставаться ей с детьми в Европе.
В своей новой публикации в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) Болгар обвинила Дурова в ущемлении своей свободы. По ее словам, в конце 2022 года Дуров пытался "заставить переехать" Болгар в ОАЭ против воли.
"Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое", - написала она.
Кроме того, она сообщила, что бизнесмен якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей.
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"Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта", - рассказала Болгар.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская