https://ria.ru/20240901/dtp-1969834698.html

В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни

В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни - РИА Новости, 01.09.2024

В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни

Двое пожилых жителей Чечни погибли в результате наезда автомобиля в пригороде Махачкалы, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:31

2024-09-01T17:31

2024-09-01T17:31

происшествия

авто

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Двое пожилых жителей Чечни погибли в результате наезда автомобиля в пригороде Махачкалы, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Дагестана. ДТП произошло 31 августа примерно в 00.10 мск на федеральной автодороге "Астрахань - Махачкала". "Житель Махачкалы, управляя автомобилем LADA 112, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Чеченской Республики в возрасте 71 и 72 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, авто, махачкала, республика дагестан