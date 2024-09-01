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В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни - РИА Новости, 01.09.2024
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17:31 01.09.2024
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В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни - РИА Новости, 01.09.2024
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни
Двое пожилых жителей Чечни погибли в результате наезда автомобиля в пригороде Махачкалы, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:31
2024-09-01T17:31
происшествия
авто
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Двое пожилых жителей Чечни погибли в результате наезда автомобиля в пригороде Махачкалы, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Дагестана. ДТП произошло 31 августа примерно в 00.10 мск на федеральной автодороге "Астрахань - Махачкала". "Житель Махачкалы, управляя автомобилем LADA 112, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Чеченской Республики в возрасте 71 и 72 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html
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происшествия, авто, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Авто, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни

Двое пожилых жителей Чечни погибли при наезде автомобиля в пригороде Махачкалы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Двое пожилых жителей Чечни погибли в результате наезда автомобиля в пригороде Махачкалы, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД Дагестана.
ДТП произошло 31 августа примерно в 00.10 мск на федеральной автодороге "Астрахань - Махачкала".
«
"Житель Махачкалы, управляя автомобилем LADA 112, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Чеченской Республики в возрасте 71 и 72 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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