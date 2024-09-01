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Основатель Megaupload и Mega поддержал стремление БРИКС к дедолларизации - РИА Новости, 01.09.2024
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16:45 01.09.2024 (обновлено: 16:55 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/dotkom-1969831051.html
Основатель Megaupload и Mega поддержал стремление БРИКС к дедолларизации
Основатель Megaupload и Mega поддержал стремление БРИКС к дедолларизации - РИА Новости, 01.09.2024
Основатель Megaupload и Mega поддержал стремление БРИКС к дедолларизации
Стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:45
2024-09-01T16:55
россия
валентина матвиенко
брикс
megaupload
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в соцсети Х. &quot;Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно — некоторое количество золота&quot;, — написал он.По словам основателя Megaupload и Mega, к такому "глобальному перезапуску" Запад не стремился.Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. До этого она подчеркивала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge.По ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ.
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россия, валентина матвиенко, брикс, megaupload, совет федерации рф, экономика
Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, Megaupload, Совет Федерации РФ, Экономика
Основатель Megaupload и Mega поддержал стремление БРИКС к дедолларизации

Ким Дотком заявил, что стоит поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в соцсети Х.
«

"Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно — некоторое количество золота", — написал он.

По словам основателя Megaupload и Mega, к такому "глобальному перезапуску" Запад не стремился.
Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. До этого она подчеркивала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge.
По ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ.
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