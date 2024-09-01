https://ria.ru/20240901/dizen-1969838680.html

"Устроим катастрофу". На Западе сделали заявление о конфликте НАТО и России

"Устроим катастрофу". На Западе сделали заявление о конфликте НАТО и России - РИА Новости, 01.09.2024

"Устроим катастрофу". На Западе сделали заявление о конфликте НАТО и России

Поддержка генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом атаки ВСУ на Курскую область может увеличить шансы катастрофической конфронтации между Североатлантическим альянсом РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T18:28

2024-09-01T18:28

2024-09-01T18:28

в мире

россия

курская область

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Поддержка генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом атаки ВСУ на Курскую область может увеличить шансы катастрофической конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети X."Раз уж мы нарушаем неформальные правила прокси-войн, поддерживая вторжение на территорию России, мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем", — предупредил политолог.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt заявил, что наступление Украины на Курскую область "не нарушает международное право".В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240901/nato-1969836066.html

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курская область

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