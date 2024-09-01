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В Воронежской области уничтожили более десяти украинских беспилотников
В Воронежской области уничтожили более десяти украинских беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Воронежской области уничтожили более десяти украинских беспилотников
Более десяти БПЛА уничтожены в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, в одном из районов региона из-за обломков горит трава, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:11
2024-09-01T05:11
2024-09-01T05:16
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более десяти БПЛА уничтожены в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, в одном из районов региона из-за обломков горит трава, сообщил губернатор Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в субботу в 22.05 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено уже более десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Губернатор добавил, что сухая трава загорелась в результате падения обломков в одном из районов региона, на месте работают оперативные службы. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется.
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969767063.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили более десяти украинских беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО уничтожила в Воронежской области более десяти БПЛА ВСУ