https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969754163.html
В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников
В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников
Несколько БПЛА уничтожено и подавлено силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:18
2024-09-01T00:18
2024-09-01T00:25
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожено и подавлено силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее в субботу в 22.05 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969718708.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО нейтрализовала в Воронежской области несколько БПЛА ВСУ