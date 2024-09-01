https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969754163.html

В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников

В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024

В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников

Несколько БПЛА уничтожено и подавлено силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:18

2024-09-01T00:18

2024-09-01T00:25

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожено и подавлено силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее в субботу в 22.05 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969718708.html

воронежская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор)