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В Риме, Неаполе и в Сан-Марино почтили память погибших в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
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22:46 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/beslan-1969861933.html
В Риме, Неаполе и в Сан-Марино почтили память погибших в Беслане
В Риме, Неаполе и в Сан-Марино почтили память погибших в Беслане - РИА Новости, 01.09.2024
В Риме, Неаполе и в Сан-Марино почтили память погибших в Беслане
Памятные акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане прошли в воскресенье в Риме, Неаполе и в Сан-Марино. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:46
2024-09-01T22:46
справки
беслан
россия
сан-марино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в беслане (2004)
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РИМ, 1 сен - РИА Новости. Памятные акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане прошли в воскресенье в Риме, Неаполе и в Сан-Марино. Как передает корреспондент РИА Новости, итальянцы и российские соотечественники собрались на улице Виа-дей-Фори-Империали (Императорских форумов) неподалеку от Колизея. Участники митинга устроили самодельный мемориал из детских игрушек, фотографий трагических событий в школе №1 Беслана и зажженные в память о жертвах терактах свечи. "Мы не хотим, чтобы в забвение кануло историческое событие, которое во многом определило нынешний мировой контекст. Это не происшествие местного характера, а свидетельство столкновения двух миров - Запада и Востока, потому что исламский фундаментализм и ячейки боевиков, которые испачкали кровью эту и другие земли, являются рукой американского империализма и США, чтобы нести хаос в других странах", - заявил РИА Новости один из организаторов акции Альберто Фацоло. Утром в воскресенье траурный митинг провели русскоязычные жители Неаполя, собравшиеся на площади Данте в центре города. Участники мероприятия, среди которых было много представителей осетинской диаспоры, пришли к памятнику итальянского классика с белыми шарами, а на самом монумент разместили фотографии жертв теракта, российский и осетинский флаги. В Сан-Марино, где с 2006 года стоит памятник "Немой крик", изображающий полуголого мальчика с одной из самых известных фотографий из Беслана, свой митинг провела Культурная ассоциация "Россия - Эмилия-Романья". По словам ее представителя Луки Росси, активное участие в ней приняли местные жители. Слова приветствия в Сан-Марино передал мэр Беслана Вадим Татаров. "Терроризм до сих пор затрагивает гражданское население во всех частях мира, даже в России, но зачастую даже не осуждается. Мы никогда не перестанем поддерживать РФ в ее войне с международным терроризмом", - сказали представитель ассоциации Флавио Де Марки. В самом Беслане сейчас находится крупная делегация из Италии и Сан-Марино. Одним из ее участников является основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато посвятил уже двадцать лет своей жизни помощи детям России и соседних стран. Благодаря ему пострадавшие в Беслане дети побывали в Италии, где получили медицинскую и психологическую помощь. "Сегодня мы, как и двадцать лет тому назад, так же искренне, как тогда, разделяем вашу боль. Щемящая душу печаль ни на один день в году не покидает нас. Осознание того, что в мире есть зло, нисколько не ослабло. День изо дня мы вспоминаем Беслан. Память о Беслане живет и в сердце, и в уме", - подчеркнул Бордато на публичном мероприятии. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240901/beslan-1969573955.html
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россия
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справки, беслан, россия, сан-марино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в беслане (2004)
Справки, Беслан, Россия, Сан-Марино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в Беслане (2004)
В Риме, Неаполе и в Сан-Марино почтили память погибших в Беслане

В Риме, Неаполе и Сан-Марино прошли акции в годовщину трагедии в Беслане

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане
Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане. Архивное фото
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РИМ, 1 сен - РИА Новости. Памятные акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане прошли в воскресенье в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.
Как передает корреспондент РИА Новости, итальянцы и российские соотечественники собрались на улице Виа-дей-Фори-Империали (Императорских форумов) неподалеку от Колизея. Участники митинга устроили самодельный мемориал из детских игрушек, фотографий трагических событий в школе №1 Беслана и зажженные в память о жертвах терактах свечи.
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"Мы не хотим, чтобы в забвение кануло историческое событие, которое во многом определило нынешний мировой контекст. Это не происшествие местного характера, а свидетельство столкновения двух миров - Запада и Востока, потому что исламский фундаментализм и ячейки боевиков, которые испачкали кровью эту и другие земли, являются рукой американского империализма и США, чтобы нести хаос в других странах", - заявил РИА Новости один из организаторов акции Альберто Фацоло.
Утром в воскресенье траурный митинг провели русскоязычные жители Неаполя, собравшиеся на площади Данте в центре города. Участники мероприятия, среди которых было много представителей осетинской диаспоры, пришли к памятнику итальянского классика с белыми шарами, а на самом монумент разместили фотографии жертв теракта, российский и осетинский флаги.
В Сан-Марино, где с 2006 года стоит памятник "Немой крик", изображающий полуголого мальчика с одной из самых известных фотографий из Беслана, свой митинг провела Культурная ассоциация "Россия - Эмилия-Романья". По словам ее представителя Луки Росси, активное участие в ней приняли местные жители. Слова приветствия в Сан-Марино передал мэр Беслана Вадим Татаров. "Терроризм до сих пор затрагивает гражданское население во всех частях мира, даже в России, но зачастую даже не осуждается. Мы никогда не перестанем поддерживать РФ в ее войне с международным терроризмом", - сказали представитель ассоциации Флавио Де Марки.
В самом Беслане сейчас находится крупная делегация из Италии и Сан-Марино. Одним из ее участников является основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато посвятил уже двадцать лет своей жизни помощи детям России и соседних стран. Благодаря ему пострадавшие в Беслане дети побывали в Италии, где получили медицинскую и психологическую помощь.
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"Сегодня мы, как и двадцать лет тому назад, так же искренне, как тогда, разделяем вашу боль. Щемящая душу печаль ни на один день в году не покидает нас. Осознание того, что в мире есть зло, нисколько не ослабло. День изо дня мы вспоминаем Беслан. Память о Беслане живет и в сердце, и в уме", - подчеркнул Бордато на публичном мероприятии.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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СправкиБесланРоссияСан-МариноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Теракт в Беслане (2004)
 
 
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