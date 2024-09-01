Беглов: крупные транспортные проекты Петербурга изменят жизнь в городе
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Быстрое развитие Санкт-Петербурга требует развития транспортной инфраструктуры, при этом крупные транспортные проекты кардинально изменят жизнь в городе, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в Смольном в воскресенье состоялось заседание координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нем приняли участие заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На заседании обсудили исполнение поручений президента РФ по улучшению транспортной инфраструктуры двух регионов.
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"За последние годы в Петербурге реализовали 34 проекта, связанных с объектами дорожной инфраструктуры. Общая протяженность этих дорог - более 70 километров. Затраты составили почти 80 миллиардов рублей. Город стремительно развивается, и нам принципиально важно, чтобы транспортная инфраструктура успевала, а лучше становилась локомотивом этого развития", - заявил на заседании Беглов.
По словам Савельева, транспортная система петербургской агломерации имеет важное значение для всей страны.
"Санкт-Петербург и Ленинградская область – приоритетные регионы развития транспортной системы России. У петербургского транспортного узла есть потенциал, он имеет огромное значение не только из-за густонаселенного региона, но и как транспортный хаб, объединяющий морские порты и международные транспортные коридоры", - сказал Савельев, слова которого приводятся в сообщении.
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Главной темой заседания координационного совета стало развитие Петербургского транспортного узла. Сообщается, что предусмотрено формирование сети магистралей скоростного и непрерывного движения, таких как Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) с мостом через Неву в створе улицы Фаянсовой и улицы Зольной. Она пройдет от Западного скоростного диаметра до Кольцевой автомобильной дороги и пересечения с федеральной трассой "Кола" и позволит разгрузить уличную сеть в южной зоне города, улучшить сообщение с Ленинградской областью и другими регионами России.
В Петербурге также существуют проекты дорог непрерывного движения по набережным Невы, Пискаревскому проспекту и Приморскому шоссе. Будет также развиваться система вылетных магистралей. В частности, предусмотрено строительство седьмой магистрали - дублера Выборгского шоссе.
Сообщается, что проект КАД-2 разрабатывает ГК "Автодор". Новая магистраль пройдет от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово, Агалатово до пересечения с трассой "Скандинавия" в районе поселка Огоньки и будет иметь выходы на платную дорогу М-11 и будущий Восточный скоростной диаметр. Новая КАД кардинально перераспределит транспортные потоки, уведя большую часть транзитного транспорта из города. Трасса существенно улучшит дорожную обстановку в Петербурге, станет драйвером развития прилегающих территорий, где сформируются новые индустриальные парки и логистические комплексы, отмечается в сообщении.
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