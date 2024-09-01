https://ria.ru/20240901/azerbajdzhan-1969843379.html
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 01.09.2024
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T19:09
2024-09-01T19:09
2024-09-01T19:11
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БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (18.00 мск). В Азербайджане в воскресение проходили внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов. В качестве наблюдателей в ЦИК республики было аккредитовано 111 200 местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Тюрк ПА, ПА СНГ. Кроме того, наблюдение ведут и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС. Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. А в этом году выборы перенесли на первый день сентября. Причины переноса парламентских выборов в 2024 году ранее назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.
https://ria.ru/20240901/azerbaydzhan-1969401270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, россия, турция, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг
В мире, Азербайджан, Россия, Турция, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, СНГ
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах
БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (18.00 мск).
В Азербайджане в воскресение проходили внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов.
В качестве наблюдателей в ЦИК республики было аккредитовано 111 200 местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ
, ПА ОБСЕ, Тюрк ПА, ПА СНГ
. Кроме того, наблюдение ведут и представители парламентов России
, Турции
, Грузии
, Казахстана
, а также ГУАМ и ОЧЭС.
Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. А в этом году выборы перенесли на первый день сентября.
Причины переноса парламентских выборов в 2024 году ранее назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.