https://ria.ru/20240901/azerbajdzhan-1969843379.html

В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах

В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 01.09.2024

В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T19:09

2024-09-01T19:09

2024-09-01T19:11

в мире

азербайджан

россия

турция

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969402673_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_5fa15bf89a4b2e2dca401b6dca33e2c0.jpg

БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (18.00 мск). В Азербайджане в воскресение проходили внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов. В качестве наблюдателей в ЦИК республики было аккредитовано 111 200 местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Тюрк ПА, ПА СНГ. Кроме того, наблюдение ведут и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС. Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. А в этом году выборы перенесли на первый день сентября. Причины переноса парламентских выборов в 2024 году ранее назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.

https://ria.ru/20240901/azerbaydzhan-1969401270.html

https://ria.ru/20240810/azerbajdzhan-1965429907.html

азербайджан

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, россия, турция, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг