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В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 01.09.2024
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19:09 01.09.2024 (обновлено: 19:11 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/azerbajdzhan-1969843379.html
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 01.09.2024
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T19:09
2024-09-01T19:11
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БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (18.00 мск). В Азербайджане в воскресение проходили внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов. В качестве наблюдателей в ЦИК республики было аккредитовано 111 200 местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Тюрк ПА, ПА СНГ. Кроме того, наблюдение ведут и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС. Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. А в этом году выборы перенесли на первый день сентября. Причины переноса парламентских выборов в 2024 году ранее назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.
https://ria.ru/20240901/azerbaydzhan-1969401270.html
https://ria.ru/20240810/azerbajdzhan-1965429907.html
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в мире, азербайджан, россия, турция, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг
В мире, Азербайджан, Россия, Турция, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, СНГ
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

© AP Photo / Aziz KarimovИзбирательная комиссия подсчитывает бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Баку, Азербайджан
Избирательная комиссия подсчитывает бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Aziz Karimov
Избирательная комиссия подсчитывает бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Баку, Азербайджан. Архивное фото
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БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось, начался подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (18.00 мск).
Высочайшие здания в Азербайджане Пламенные башни и здание парламента в Баку - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Процедура выборов в парламент Азербайджана
Вчера, 00:34
В Азербайджане в воскресение проходили внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов.
В качестве наблюдателей в ЦИК республики было аккредитовано 111 200 местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Тюрк ПА, ПА СНГ. Кроме того, наблюдение ведут и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС.
Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. А в этом году выборы перенесли на первый день сентября.
Причины переноса парламентских выборов в 2024 году ранее назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.
Баку - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В Азербайджане зарегистрировали 1052 кандидата в депутаты
10 августа, 20:37
 
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