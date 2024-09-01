https://ria.ru/20240901/atraktsion-1969757583.html

На аттракционе в волгоградском парке зависли более 30 человек

На аттракционе в волгоградском парке зависли более 30 человек - РИА Новости, 01.09.2024

На аттракционе в волгоградском парке зависли более 30 человек

Более 30 человек зависли на аттракционе в парке Волгограда, спасатели спасли двух, остальных удалось спустить, запустив аттракцион, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:11

2024-09-01T01:11

2024-09-01T01:21

волгоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 30 человек зависли на аттракционе в парке Волгограда, спасатели спасли двух, остальных удалось спустить, запустив аттракцион, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Волгоградском местном парке 36 человек зависли на самом высоком аттракционе региона. Он остановился из-за скачка напряжения на электросетях. Специалисты МЧС России с помощью автоколенчатого подъемника спасли двух человек. Остальных удалось спустить штатно: снова запустив аттракцион", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240708/dagestan-1958168522.html

волгоград

россия

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2024

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волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)