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В Азербайджане наступает "День тишины" перед парламентскими выборами - РИА Новости, 31.08.2024
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07:16 31.08.2024 (обновлено: 07:20 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/tishina-1969628988.html
В Азербайджане наступает "День тишины" перед парламентскими выборами
В Азербайджане наступает "День тишины" перед парламентскими выборами - РИА Новости, 31.08.2024
В Азербайджане наступает "День тишины" перед парламентскими выборами
"День тишины" наступает в Азербайджане перед внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье, 1 сентября. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:16
2024-08-31T07:20
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БАКУ, 31 авг - РИА Новости. "День тишины" наступает в Азербайджане перед внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье, 1 сентября. В "день тишины" будет запрещена любая форма предвыборной агитации. Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания для зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, а также для политических партий и их блоков должна завершиться за 24 часа до начала голосования. Первого сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 (7.00 мск) до 19.00 (18.00 мск). В парламентских выборах за 125 мандатов будут бороться 990 кандидатов. Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент шестого созыва был сформирован по итогам выборов 9 февраля 2020 года. То голосование также было внеочередным. Согласно конституции, срок полномочий парламента, избранного на внеочередных выборах, может быть менее пяти лет. Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что для предстоящих парламентских выборов созданы все условия для удобного и безопасного голосования. В выборах смогут принять участие более 6 миллионов зарегистрированных избирателей. Всего в Азербайджане открыты более 6 тысяч избирательных участков, включая 54 участка на территории Карабаха. Для наблюдения за выборами по всей стране установлено 1000 веб-камер. ЦИК планирует огласить предварительные итоги в тот же день. Окончательные итоги планируется огласить в течение 20 дней. На 27 августа 2024 года в качестве наблюдателей в ЦИК республики аккредитовано 111,2 тысячи местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, ПА СНГ. Кроме того, наблюдение будут вести и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС. Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. Причины переноса парламентских выборов в 2024 году назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия мирового уровня, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.
https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html
https://ria.ru/20240824/azerbaydzhan-1968293565.html
https://ria.ru/20240821/azerbaydzhan-1967474697.html
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в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
В Азербайджане наступает "День тишины" перед парламентскими выборами

В Азербайджане начинается "День тишины" перед парламентскими выборами 1 сентября

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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БАКУ, 31 авг - РИА Новости. "День тишины" наступает в Азербайджане перед внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье, 1 сентября.
В "день тишины" будет запрещена любая форма предвыборной агитации. Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания для зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, а также для политических партий и их блоков должна завершиться за 24 часа до начала голосования.
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Первого сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 (7.00 мск) до 19.00 (18.00 мск). В парламентских выборах за 125 мандатов будут бороться 990 кандидатов.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент шестого созыва был сформирован по итогам выборов 9 февраля 2020 года. То голосование также было внеочередным. Согласно конституции, срок полномочий парламента, избранного на внеочередных выборах, может быть менее пяти лет.
Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что для предстоящих парламентских выборов созданы все условия для удобного и безопасного голосования.
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В выборах смогут принять участие более 6 миллионов зарегистрированных избирателей. Всего в Азербайджане открыты более 6 тысяч избирательных участков, включая 54 участка на территории Карабаха. Для наблюдения за выборами по всей стране установлено 1000 веб-камер. ЦИК планирует огласить предварительные итоги в тот же день. Окончательные итоги планируется огласить в течение 20 дней.
На 27 августа 2024 года в качестве наблюдателей в ЦИК республики аккредитовано 111,2 тысячи местных наблюдателей. Также аккредитовано 267 международных наблюдателей из 46 стран и 29 международных организаций - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, ПА СНГ. Кроме того, наблюдение будут вести и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС.
Согласно азербайджанскому законодательству, выборы в парламент проводятся в первое воскресенье ноября. Причины переноса парламентских выборов в 2024 году назвала спикер парламента Сахиба Гафарова. Она пояснила, что в ноябре 2024 в Азербайджане будут проводиться мероприятия мирового уровня, и целесообразно, чтобы во время проведения COP29 и иных мероприятий парламент Азербайджана вел полноценную работу.
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