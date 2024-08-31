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Теракт у входа на станцию метрополитена "Рижская" в Москве в 2004 году - РИА Новости, 31.08.2024
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02:31 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/terakt-1969385236.html
Теракт у входа на станцию метрополитена "Рижская" в Москве в 2004 году
Теракт у входа на станцию метрополитена "Рижская" в Москве в 2004 году - РИА Новости, 31.08.2024
Теракт у входа на станцию метрополитена "Рижская" в Москве в 2004 году
31 августа 2004 года в Москве у станции метро "Рижская" произошел теракт, в результате которого погибли десять человек и более 30 получили ранения. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:31
2024-08-31T02:31
справки
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шамиль басаев
николай патрушев
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31 августа 2004 года в Москве у станции метро "Рижская" произошел теракт, в результате которого погибли десять человек и более 30 получили ранения. Взрыв прогремел вечером, около 20 часов. Он произошел рядом с припаркованными в 15 метрах от выхода из метро двумя автомобилями - "Жигули" и "Ауди". От взрыва машины загорелись и практически полностью сгорели. Взрывной волной были выбиты стекла в вестибюле станции и в витринах расположенного рядом с метро универмага "Крестовский". На место происшествия прибыли 20 бригад "скорой помощи", спасатели, два пожарных расчета, а также инженерно-саперный взвод. Пожар потушили через полчаса после происшествия.По словам очевидцев, в момент взрыва рядом с автомобилями находились около тридцати человек. Взрывной волной их разбросало в радиусе 100 метров. В результате взрыва на месте погибли семь человек. В больницу доставили 46 пострадавших, из них госпитализировали 38, в том числе четверо детей. Впоследствии трое из госпитализированных скончались. Почти у всех пострадавших были осколочные ранения, ожоги и переломы. В ходе расследования выяснилось, что среди 10 погибших оказались смертница и участник подготовки и осуществления теракта. В целях безопасности после трагического происшествия вход и выход на станцию метро "Рижская" были перекрыты, поезда следовали через нее без остановки. Работа станции возобновилась в обычном режиме первого сентября. В связи со взрывом в Москве были усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей, на объектах транспорта и жизнеобеспечения.По факту взрыва прокуратурой города Москвы было возбуждено уголовное дело по статьям 205 (терроризм) и 105 (убийство) Уголовного кодекса РФ. Для расследования обстоятельств происшествия создали оперативно-следственную группу, в состав которой вошли представители силовых ведомств – министерства внутренних дел (МВД), федеральной службы безопасности (ФСБ) и генеральной прокуратуры.Сразу после взрыва у станции метро "Рижская" ответственность за него взяла на себя некая исламистская группировка "Бригады Исламбули". Однако впоследствии выяснилось, что эта организация к теракту не причастна. В середине сентября 2004 года французское информационное агентство Франс-Пресс со ссылкой на интернет-сайт чеченских сепаратистов "Кавказ-центр" (включен Минюстом РФ в список экстремистских – ред.) сообщило, что один из главарей чеченских боевиков Шамиль Басаев взял на себя ответственность за последние теракты в России, в том числе и взрыв около метро "Рижская" в Москве. В результате расследования выяснилось, что у станции метро "Рижская" был произведен подрыв самодельного взрывного устройства безоболочного типа, мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненного болтами и другими поражающими элементами. Согласно показаниям свидетелей и мнению специалистов-взрывотехников, оно было приведено в действие террористкой-смертницей. Она сначала пыталась пройти в метро, но после того, как увидела сотрудников правоохранительных органов, дежуривших у входа, развернулась, прошла несколько метров и привела в действие взрывное устройство в толпе людей. Согласно первой версии, выдвинутой следствием, террористкой-смертницей была объявлена Роза Нагаева – сестра Аманат Нагаевой, виновной во взрыве пассажирского самолета Ту-134 в Тульской области 24 августа 2004 года, но после проведения генетической экспертизы оказалось, что теракт совершила не она. В 2005 году выяснилось, что Роза Нагаева участвовала в захвате заложников в школе номер один города Беслан 1-3 сентября 2004 года и была уничтожена. В конце сентября 2004 года стало известно, что в результате взрыва у метро погиб сообщник террористки – житель Карачаево-Черкесии Николай Кипкеев, дважды судимый и объявленный в федеральный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, посягательство на жизнь сотрудника милиции, незаконное хранение оружия. В его функции входило сопровождение смертницы и потом информирование организаторов или заказчиков об осуществлении теракта. Николай Кипкеев погиб случайно, провожая шахидку к метро. Женщина замкнула цепь бомбы преждевременно, и он попал в зону поражения. При Кипкееве был обнаружен паспорт на имя Николая Самыгина, выданный клинским УВД за два дня до теракта. На месте происшествия нашли мобильный телефон Кипкеева. Детализация его входящих и исходящих звонков дала возможность узнать, что заказчиком теракта был Ачимез Гочияев, лидер карачаевской мусульманской группировки, используемой Шамилем Басаевым специально для терактов и диверсий. Гочияев сразу после теракта, не зная, что Николай Кипкеев погиб, звонил ему, чтобы узнать о результатах взрыва.Анализируя данные о входящих и исходящих звонках, следствие вышло и на возможного пособника Николая Кипкеева. Им оказался сотрудник службы судебных приставов министерства юстиции РФ Мурат Шаваев, уроженец Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика). В декабре 2004 года он был задержан, но из-за нехватки улик отпущен на свободу.В мае 2005 года глава ФСБ РФ Николай Патрушев заявил об аресте организаторов и исполнителей крупных терактов, в том числе, у станции метро "Рижская". В августе того же года Генпрокуратура России обнародовала имена обвиняемых в теракте у метро "Рижская" в Москве. В рамках расследования уголовного дела с санкции суда были арестованы Мурат Шаваев, Тамбий Хубиев и Максим Понарьин. По данным следствия, они были причастны не только к теракту на "Рижской", но и ко взрыву в вагоне электропоезда на перегоне метро "Автозаводская - Павелецкая" в Москве (6 февраля 2004 года), а также к организации целой серии терактов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и Воронеже. Шаваеву, Хубиеву и Понарьину было предъявлено обвинение в терроризме, убийстве, бандитизме, незаконном изготовлении взрывных устройств, незаконном ношении и хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств.По данным следствия, родившийся в Будапеште в семье военного Максим Панарьин после вывода советских войск из Венгрии вместе с семьей переехал в Ростовскую область. Там он примкнул к ваххабитам, принял ислам и, изменив имя на Муслим, отправился в Чечню, где прошел спецподготовку в лагере арабского террориста Абу-Дзейта (ликвидирован в 2005 году). Следствием установлено, что в 1999 году Максим Панарьин воевал против федеральных войск, но вскоре оказался в Шатое, где базировалось подразделение араба Абу-Умара, который специализировался на терактах и диверсиях в России (Абу-Умара ликвидировали в 2001 году).В том же подразделении оказался и уроженец карачаевского села Учкекен Тамбий Хубиев. По версии следствия, он в середине 1990-х годов учился в Турции и Саудовской Аравии. Вернувшись на родину, Тамбий Хубиев, взявший к тому времени арабское имя Абду-Салям, в конце 1998 года прошел диверсионную подготовку в исламском институте "Кавказ", которым руководил международный террорист Хаттаб (ликвидирован в 2002 году).На допросе Хубиев рассказал, что смертница приехала в Москву 30 августа 2004 года. В съемную квартиру, где находились остальные участники подготовки теракта, шахидку привез Кипкеев и сделал так, чтобы никто не видел ее лица. По первоначальному плану ей надо было взорвать любой автобус с людьми в час пик. Однако Кипкеев решил, что метро для этой цели больше подходит, и на следующий день повез смертницу к "Рижской". Но до цели они не дошли, взрывчатка в рюкзаке шахидки взорвалась раньше. По словам террористов, они потом выяснили, что роль смертницы взяла на себя вдова Идриса Глоова, который до Кипкеева руководил их ячейкой и был связным между ними и командиром группы диверсантов по кличке Белый араб, сменившим Хаттаба, убитого летом 2001 года. Идрис Глоов в начале 2004 года был уничтожен на Ставрополье.Взявший на себя ответственность за теракт у станции метро "Рижская" Шамиль Басаев был уничтожен спецслужбами в июле 2006 года. В ноябре того же года в Московском городском суде начался процесс над обвиняемыми в подготовке этого теракта Муратом Шаваевым. Максимом Понарьиным и Тамбием Хубиевым. Он проходил в закрытом режиме в связи с тем, что в деле имелись материалы под грифом "секретно". Из трех подсудимых в суде первой инстанции лишь один Хубиев полностью признал свою вину и раскаялся, подсудимый Понарьин вину признал частично, а Шаваев полностью ее отрицал. В феврале 2007 года Мосгорсуд признал их виновными в причастности к совершению терактов на станции метро "Автозаводская", а также у станции "Рижская". Все они были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Мосгорсуд также взыскал с осужденных более шести миллионов рублей в виде моральной компенсации.Подсудимые подали жалобы в вышестоящую инстанцию, в которой просили пересмотреть приговор, поскольку считали его чрезмерно суровым. В августе 2007 года Верховный суд России оставил жалобы подсудимых без удовлетворения и признал законным обвинительный приговор. Заказчик теракта Ачимез Гочияев находится в международном розыске, он также обвиняется в организации и других терактов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шамиль басаев, николай патрушев
Справки, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Шамиль Басаев, Николай Патрушев

Теракт у входа на станцию метрополитена "Рижская" в Москве в 2004 году

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкТеракт у станции метро "Рижская"
Теракт у станции метро Рижская - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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31 августа 2004 года в Москве у станции метро "Рижская" произошел теракт, в результате которого погибли десять человек и более 30 получили ранения.
Взрыв прогремел вечером, около 20 часов. Он произошел рядом с припаркованными в 15 метрах от выхода из метро двумя автомобилями - "Жигули" и "Ауди". От взрыва машины загорелись и практически полностью сгорели. Взрывной волной были выбиты стекла в вестибюле станции и в витринах расположенного рядом с метро универмага "Крестовский".
На место происшествия прибыли 20 бригад "скорой помощи", спасатели, два пожарных расчета, а также инженерно-саперный взвод. Пожар потушили через полчаса после происшествия.
По словам очевидцев, в момент взрыва рядом с автомобилями находились около тридцати человек. Взрывной волной их разбросало в радиусе 100 метров.
В результате взрыва на месте погибли семь человек. В больницу доставили 46 пострадавших, из них госпитализировали 38, в том числе четверо детей. Впоследствии трое из госпитализированных скончались. Почти у всех пострадавших были осколочные ранения, ожоги и переломы. В ходе расследования выяснилось, что среди 10 погибших оказались смертница и участник подготовки и осуществления теракта.
В целях безопасности после трагического происшествия вход и выход на станцию метро "Рижская" были перекрыты, поезда следовали через нее без остановки. Работа станции возобновилась в обычном режиме первого сентября.
В связи со взрывом в Москве были усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей, на объектах транспорта и жизнеобеспечения.
По факту взрыва прокуратурой города Москвы было возбуждено уголовное дело по статьям 205 (терроризм) и 105 (убийство) Уголовного кодекса РФ. Для расследования обстоятельств происшествия создали оперативно-следственную группу, в состав которой вошли представители силовых ведомств – министерства внутренних дел (МВД), федеральной службы безопасности (ФСБ) и генеральной прокуратуры.
Сразу после взрыва у станции метро "Рижская" ответственность за него взяла на себя некая исламистская группировка "Бригады Исламбули". Однако впоследствии выяснилось, что эта организация к теракту не причастна.
В середине сентября 2004 года французское информационное агентство Франс-Пресс со ссылкой на интернет-сайт чеченских сепаратистов "Кавказ-центр" (включен Минюстом РФ в список экстремистских – ред.) сообщило, что один из главарей чеченских боевиков Шамиль Басаев взял на себя ответственность за последние теракты в России, в том числе и взрыв около метро "Рижская" в Москве.
В результате расследования выяснилось, что у станции метро "Рижская" был произведен подрыв самодельного взрывного устройства безоболочного типа, мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненного болтами и другими поражающими элементами. Согласно показаниям свидетелей и мнению специалистов-взрывотехников, оно было приведено в действие террористкой-смертницей. Она сначала пыталась пройти в метро, но после того, как увидела сотрудников правоохранительных органов, дежуривших у входа, развернулась, прошла несколько метров и привела в действие взрывное устройство в толпе людей.
Согласно первой версии, выдвинутой следствием, террористкой-смертницей была объявлена Роза Нагаева – сестра Аманат Нагаевой, виновной во взрыве пассажирского самолета Ту-134 в Тульской области 24 августа 2004 года, но после проведения генетической экспертизы оказалось, что теракт совершила не она. В 2005 году выяснилось, что Роза Нагаева участвовала в захвате заложников в школе номер один города Беслан 1-3 сентября 2004 года и была уничтожена.
В конце сентября 2004 года стало известно, что в результате взрыва у метро погиб сообщник террористки – житель Карачаево-Черкесии Николай Кипкеев, дважды судимый и объявленный в федеральный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, посягательство на жизнь сотрудника милиции, незаконное хранение оружия. В его функции входило сопровождение смертницы и потом информирование организаторов или заказчиков об осуществлении теракта.
Николай Кипкеев погиб случайно, провожая шахидку к метро. Женщина замкнула цепь бомбы преждевременно, и он попал в зону поражения. При Кипкееве был обнаружен паспорт на имя Николая Самыгина, выданный клинским УВД за два дня до теракта.
На месте происшествия нашли мобильный телефон Кипкеева. Детализация его входящих и исходящих звонков дала возможность узнать, что заказчиком теракта был Ачимез Гочияев, лидер карачаевской мусульманской группировки, используемой Шамилем Басаевым специально для терактов и диверсий. Гочияев сразу после теракта, не зная, что Николай Кипкеев погиб, звонил ему, чтобы узнать о результатах взрыва.
Анализируя данные о входящих и исходящих звонках, следствие вышло и на возможного пособника Николая Кипкеева. Им оказался сотрудник службы судебных приставов министерства юстиции РФ Мурат Шаваев, уроженец Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика). В декабре 2004 года он был задержан, но из-за нехватки улик отпущен на свободу.
В мае 2005 года глава ФСБ РФ Николай Патрушев заявил об аресте организаторов и исполнителей крупных терактов, в том числе, у станции метро "Рижская". В августе того же года Генпрокуратура России обнародовала имена обвиняемых в теракте у метро "Рижская" в Москве. В рамках расследования уголовного дела с санкции суда были арестованы Мурат Шаваев, Тамбий Хубиев и Максим Понарьин. По данным следствия, они были причастны не только к теракту на "Рижской", но и ко взрыву в вагоне электропоезда на перегоне метро "Автозаводская - Павелецкая" в Москве (6 февраля 2004 года), а также к организации целой серии терактов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и Воронеже.
Шаваеву, Хубиеву и Понарьину было предъявлено обвинение в терроризме, убийстве, бандитизме, незаконном изготовлении взрывных устройств, незаконном ношении и хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
По данным следствия, родившийся в Будапеште в семье военного Максим Панарьин после вывода советских войск из Венгрии вместе с семьей переехал в Ростовскую область. Там он примкнул к ваххабитам, принял ислам и, изменив имя на Муслим, отправился в Чечню, где прошел спецподготовку в лагере арабского террориста Абу-Дзейта (ликвидирован в 2005 году). Следствием установлено, что в 1999 году Максим Панарьин воевал против федеральных войск, но вскоре оказался в Шатое, где базировалось подразделение араба Абу-Умара, который специализировался на терактах и диверсиях в России (Абу-Умара ликвидировали в 2001 году).
В том же подразделении оказался и уроженец карачаевского села Учкекен Тамбий Хубиев. По версии следствия, он в середине 1990-х годов учился в Турции и Саудовской Аравии. Вернувшись на родину, Тамбий Хубиев, взявший к тому времени арабское имя Абду-Салям, в конце 1998 года прошел диверсионную подготовку в исламском институте "Кавказ", которым руководил международный террорист Хаттаб (ликвидирован в 2002 году).
На допросе Хубиев рассказал, что смертница приехала в Москву 30 августа 2004 года. В съемную квартиру, где находились остальные участники подготовки теракта, шахидку привез Кипкеев и сделал так, чтобы никто не видел ее лица. По первоначальному плану ей надо было взорвать любой автобус с людьми в час пик. Однако Кипкеев решил, что метро для этой цели больше подходит, и на следующий день повез смертницу к "Рижской". Но до цели они не дошли, взрывчатка в рюкзаке шахидки взорвалась раньше. По словам террористов, они потом выяснили, что роль смертницы взяла на себя вдова Идриса Глоова, который до Кипкеева руководил их ячейкой и был связным между ними и командиром группы диверсантов по кличке Белый араб, сменившим Хаттаба, убитого летом 2001 года. Идрис Глоов в начале 2004 года был уничтожен на Ставрополье.
Взявший на себя ответственность за теракт у станции метро "Рижская" Шамиль Басаев был уничтожен спецслужбами в июле 2006 года.
В ноябре того же года в Московском городском суде начался процесс над обвиняемыми в подготовке этого теракта Муратом Шаваевым. Максимом Понарьиным и Тамбием Хубиевым. Он проходил в закрытом режиме в связи с тем, что в деле имелись материалы под грифом "секретно". Из трех подсудимых в суде первой инстанции лишь один Хубиев полностью признал свою вину и раскаялся, подсудимый Понарьин вину признал частично, а Шаваев полностью ее отрицал. В феврале 2007 года Мосгорсуд признал их виновными в причастности к совершению терактов на станции метро "Автозаводская", а также у станции "Рижская". Все они были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Мосгорсуд также взыскал с осужденных более шести миллионов рублей в виде моральной компенсации.
Подсудимые подали жалобы в вышестоящую инстанцию, в которой просили пересмотреть приговор, поскольку считали его чрезмерно суровым. В августе 2007 года Верховный суд России оставил жалобы подсудимых без удовлетворения и признал законным обвинительный приговор.
Заказчик теракта Ачимез Гочияев находится в международном розыске, он также обвиняется в организации и других терактов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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