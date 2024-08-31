https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969475353.html

"Устроили на волонтеров травлю". Что делает для фронта актриса из Курска

"Устроили на волонтеров травлю". Что делает для фронта актриса из Курска - РИА Новости, 31.08.2024

"Устроили на волонтеров травлю". Что делает для фронта актриса из Курска

Возила гуманитарку в Белгородскую область, потом в ДНР и ЛНР, а затем и вовсе перебралась в Донецк — курянка Ольга Перькова среди волонтеров с весны 2022-го... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:03

надежные люди

общество

курск

донецк

белгородская область

досааф

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Возила гуманитарку в Белгородскую область, потом в ДНР и ЛНР, а затем и вовсе перебралась в Донецк — курянка Ольга Перькова среди волонтеров с весны 2022-го. Сейчас взяла отпуск — отправилась помогать гражданским и военным в родной регион. О том, с чем за все это время она столкнулась, — в материале РИА Новости.Генетическая памятьОкончила актерские курсы, играла в одном из местных театров, снималась в кино в Москве. Была председателем курского городского отделения ДОСААФ."СВО никого из моих родных или друзей не коснулась, но возник порыв помогать бойцам, — говорит волонтер. — Возможно, это связано с генетической памятью: в детстве бабушка часто рассказывала, как она и другие дети на свой страх и риск носили еду прятавшимся в лесах партизанам".Увидела во "ВКонтакте" пост, что в Белгородской области местные собирают посылки военным. Связалась с автором видеообращения, вызвалась поучаствовать.Опубликовала эту информацию и у себя на странице. К ее удивлению, откликнулись очень многие, в том числе совершенно незнакомые люди. Предлагали теплую одежду, продукты, медикаменты."Я все собрала, загрузила в автомобиль и лично повезла бойцам, — продолжает Ольга. — Парни как раз только вышли из-под мощного обстрела противника. Никогда не забуду это зрелище. Именно тогда решила, что стану помогать постоянно".Некоторые чиновники пыталась помешать волонтерам: пустили слух, что сборы организуют только мошенники — дескать, в армии есть все необходимое."Родные очень переживали и даже просили меня бросить это дело, — вспоминает актриса. — А однажды задержали пограничники. Сообщили, что на меня есть ориентировка, и не пропустили к бойцам. Спустя несколько месяцев мне позвонил один из них, извинился за недоразумение. Объяснил, что это был ложный донос".Другие регионыПоскольку въезд в курское приграничье после того инцидента для Перьковой на некоторое время оказался закрыт, она переключилась на соседнюю Белгородскую область. Затем — на ДНР и ЛНР."Я создала в Telegram группу, публиковала отчеты о поездках, информацию о новых сборах, принимала заявки от военных и гражданских. Число заказов постоянно увеличилось, а мне в свой "маршрутный лист" пришлось добавить Запорожскую и Херсонскую области".Запросы были самые разные: от теплых носков и генераторов до коптеров, бронежилетов и "буханок". Очень много приходило из ДНР, где до сих пор ведутся активные боевые действия. Донецк постепенно стал для Ольги вторым домом.В итоге ей предложили возглавить там хозяйственный сектор общественного исполкома. Согласилась без особых колебаний. Поясняет: решила таким образом помогать уже родному региону изнутри. Близкие отнеслись к этому с пониманием.Новое местоОрганизация гуманитарных миссий, бухгалтерия, оформление отчетных документов — новая сотрудница сразу включилась в рабочий процесс. А в свободное время продолжала прежнее — в группу непрерывно сыпались заявки."Когда ВСУ вторглись в Курскую область, ко мне обратились знакомые волонтеры, предложили гуманитарную помощь, вывезти беженцев, — говорит Ольга. — Одна девушка из Санкт-Петербурга как раз только доставила груз для военных в Донецк, но те сказали, что Курску это сейчас нужнее. В итоге мы доукомплектовали фуру продуктами, одеждой и перенаправили в мой родной город".Всеми мыслями она была там, в Курске. Начальство пошло навстречу и предоставило ей внеплановый двухнедельный отпуск."В Донбассе люди уже десять лет в похожей ситуации, поэтому к моей просьбе отнеслись с пониманием, — добавляет волонтер. — В Курске я со знакомыми открыла общий склад, куда сейчас стекается гуманитарка со всей страны. Как для мирных жителей, так и для военных".На днях Ольга вернется в Донецк и выйдет на работу. Но это не помешает ей помогать беженцам и бойцам на родине.

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969293214.html

https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, курск, донецк, белгородская область, досааф