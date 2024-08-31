https://ria.ru/20240831/postradavshiy-1969736540.html
Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер
Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер - РИА Новости, 31.08.2024
Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер
Пострадавший при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге скончался, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:52
2024-08-31T20:52
2024-08-31T20:52
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пострадавший при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге скончался, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Ранее в городском ГУ МЧС сообщили агентству, что один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Петербурге. Всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также для оказания помощи на воде. "Пострадавший при падении дерева на Крестовском острове умер", - сказал собеседник агентства. Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, организована проверка в связи с падением дерева в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий. "Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зеленых насаждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Падение дерева на зону фуд-корта на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
На Крестовском острове в Петербурге при падении дерева на зону фуд-корта пострадал человек, позднее он скончался, проводится проверка
2024-08-31T20:52
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер
Пострадавший при падении дерева на Крестовском острове в Петербурге умер