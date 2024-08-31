https://ria.ru/20240831/postradavshiy-1969736540.html

Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер

Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер - РИА Новости, 31.08.2024

Пострадавший при падении дерева в Петербурге умер

Пострадавший при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге скончался, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:52

2024-08-31T20:52

2024-08-31T20:52

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пострадавший при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге скончался, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Ранее в городском ГУ МЧС сообщили агентству, что один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Петербурге. Всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также для оказания помощи на воде. "Пострадавший при падении дерева на Крестовском острове умер", - сказал собеседник агентства. Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, организована проверка в связи с падением дерева в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий. "Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Падение дерева на зону фуд-корта на Крестовском острове в Санкт-Петербурге На Крестовском острове в Петербурге при падении дерева на зону фуд-корта пострадал человек, позднее он скончался, проводится проверка 2024-08-31T20:52 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)