https://ria.ru/20240831/postavki-1969732707.html

СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS

СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS - РИА Новости, 31.08.2024

СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS

США вряд ли отправят Украине крупные партии оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:23

2024-08-31T20:23

2024-08-31T20:57

специальная военная операция на украине

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рустем умеров

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США вряд ли отправят Украине крупные партии оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера. "США ясно дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной крупной поставки ракет ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на складах США и длительного времени производства этого оружия", — говорится в заявлении.Как заявил Райдер, Киев располагает ограниченным запасом предоставленных США ракет большой дальности. Он добавил, что многие из целей Украины в России находятся вне зоны действия ракет ATACMS, поскольку российские военные отвели свои важные военные объекты далеко от линии фронта. По данным телеканала, сейчас не ожидается ослабление США ограничений на использование Киевом ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского. Отмечается также, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже предоставил Вашингтону перечень "приоритетных целей" на территории России, по которым Киев предлагает нанести удары, если США снимут запрет на дальнобойные удары по российской территории американским оружием. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, рустем умеров, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша