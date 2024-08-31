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СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 31.08.2024 (обновлено: 20:57 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/postavki-1969732707.html
СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS
СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS - РИА Новости, 31.08.2024
СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS
США вряд ли отправят Украине крупные партии оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:23
2024-08-31T20:57
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
рустем умеров
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США вряд ли отправят Украине крупные партии оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера. &quot;США ясно дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной крупной поставки ракет ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на складах США и длительного времени производства этого оружия&quot;, — говорится в заявлении.Как заявил Райдер, Киев располагает ограниченным запасом предоставленных США ракет большой дальности. Он добавил, что многие из целей Украины в России находятся вне зоны действия ракет ATACMS, поскольку российские военные отвели свои важные военные объекты далеко от линии фронта. По данным телеканала, сейчас не ожидается ослабление США ограничений на использование Киевом ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского. Отмечается также, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже предоставил Вашингтону перечень "приоритетных целей" на территории России, по которым Киев предлагает нанести удары, если США снимут запрет на дальнобойные удары по российской территории американским оружием. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969607345.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, рустем умеров, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Йенс Столтенберг, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS

CNN: ВСУ не стоит ждать от США крупной поставки ATACMS из-за их небольшого числа

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США вряд ли отправят Украине крупные партии оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера.
«

"США ясно дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной крупной поставки ракет ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на складах США и длительного времени производства этого оружия", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Как заявил Райдер, Киев располагает ограниченным запасом предоставленных США ракет большой дальности. Он добавил, что многие из целей Украины в России находятся вне зоны действия ракет ATACMS, поскольку российские военные отвели свои важные военные объекты далеко от линии фронта.
По данным телеканала, сейчас не ожидается ослабление США ограничений на использование Киевом ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского. Отмечается также, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже предоставил Вашингтону перечень "приоритетных целей" на территории России, по которым Киев предлагает нанести удары, если США снимут запрет на дальнобойные удары по российской территории американским оружием.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
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