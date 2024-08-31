Рейтинг@Mail.ru
НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/nato-1969675346.html
НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию
НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию - РИА Новости, 31.08.2024
НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Украина заранее координировала с альянсом план террористического нападения на Курскую область, хотя в РФ не РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:11
2024-08-31T14:11
в мире
россия
курская область
украина
владимир путин
йенс столтенберг
николай патрушев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Украина заранее координировала с альянсом план террористического нападения на Курскую область, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". Как утверждает Столтенберг, "Украина не координировала заранее с НАТО планирование" нападения на Курскую область, где погибли мирные жители. "В этом отношении НАТО не играла никакой роли", - заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. "Это решение Украины, как ей защищаться", - сказал Столтенберг, утверждая, что "это право не заканчивается на границе (с Россией)". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/nato-1969186584.html
https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_791cd2e4d37dae06a121375e0e30d687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, йенс столтенберг, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, НАТО
НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию

НАТО не признает, что Киев координировал с Западом планы нападения на Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Украина заранее координировала с альянсом план террористического нападения на Курскую область, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада.
Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
29 августа, 12:14
Как утверждает Столтенберг, "Украина не координировала заранее с НАТО планирование" нападения на Курскую область, где погибли мирные жители. "В этом отношении НАТО не играла никакой роли", - заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Это решение Украины, как ей защищаться", - сказал Столтенберг, утверждая, что "это право не заканчивается на границе (с Россией)".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
24 августа, 17:44
 
В миреРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинЙенс СтолтенбергНиколай ПатрушевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала