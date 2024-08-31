https://ria.ru/20240831/nato-1969675346.html

НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию

НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию - РИА Новости, 31.08.2024

НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Украина заранее координировала с альянсом план террористического нападения на Курскую область, хотя в РФ не РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:11

2024-08-31T14:11

2024-08-31T14:11

в мире

россия

курская область

украина

владимир путин

йенс столтенберг

николай патрушев

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался признать, что Украина заранее координировала с альянсом план террористического нападения на Курскую область, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". Как утверждает Столтенберг, "Украина не координировала заранее с НАТО планирование" нападения на Курскую область, где погибли мирные жители. "В этом отношении НАТО не играла никакой роли", - заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. "Это решение Украины, как ей защищаться", - сказал Столтенберг, утверждая, что "это право не заканчивается на границе (с Россией)". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/nato-1969186584.html

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, йенс столтенберг, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато