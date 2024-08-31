https://ria.ru/20240831/miting-1969714388.html

В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона

В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 31.08.2024

В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона

Митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже по призыву партии "Патриоты", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:35

2024-08-31T18:35

2024-08-31T19:13

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ПАРИЖ, 31 авг — РИА Новости. Митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже по призыву партии "Патриоты", передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на площади Данфер-Рошро в субботу на фоне того, что в республике после внеочередных выборов в парламент уже более 45 дней не могут сформировать правительство. Участники скандировали лозунги: "Макрона в отставку!", "Макрон, убирайся!", "Макрон, тебе конец: французы вышли на улицы!". На плакатах протестующих можно было прочитать: "Наша демократия подорвана, все разрушено, убирайся, Макрон!", "Ради нашего суверенитета остановим Макрона", "Противостоим диктату глубинного государства через его марионеток Макрона, Шольца, Зеленского!". Участники манифестации рассказали РИА Новости, что достаточно инициативы 58 депутатов, чтобы активировать механизм применения 68-й статьи французской Конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей. "Он (Макрон. — Прим. ред.) сам нарушил Конституцию, не признав результаты выборов, он не считается с мнением народа. Нас просили голосовать, мы переносили отпуска. И радо чего? Макрон должен уйти", — сказал пожилой протестующий Жером.Ряд участников выступили в поддержку свободы слова во Франции после задержания основателя Telegram Павла Дурова."Этот арест возмутителен. Франция всегда выступала за свободы и права человека, а какой образ о себе мы создаем сегодня?" — сказала агентству участница, пришедшая на манифестацию с плакатом с изображением иконки Telegram и словами: "Свободу информации, свободу самовыражению. Нет цензуре!".В завершение акции основатель партии "Патриоты" Флориан Филиппо традиционно порвал флаг Евросоюза, призвав Францию покинуть ЕС и НАТО."Мы хотим мира, а не войны, мы хотим справедливой, процветающей и свободной Франции. Макрон, который играет в войну с Россией, делая угрозы большего и меньшего масштаба, Макрон, который подавил движение желтых жилетов, обеднил французских граждан, который поставил нас в зависимость от ЕС и НАТО, заслуживает отставки!" — сказал политик.Ранее в субботу левая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, воспользовавшись статьей 68. Решение о ее рассмотрении принимает бюро нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должна одобрить комиссия по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены в верхней палате парламента — сенате, где у левых нет большинства, а сама партия там вообще не представлена. Однако в случае одобрения текста сенатом обе палаты собираются на совместное заседание. Резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.

https://ria.ru/20240827/makron-1968729575.html

https://ria.ru/20240830/durov-1969223476.html

https://ria.ru/20240829/makron--1969341394.html

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Митинг с требованием отставки Макрона в Париже Митинг с требованием отставки Макрона прошел в Париже 2024-08-31T18:35 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, павел дуров, флориан филиппо, telegram, евросоюз, нато, париж