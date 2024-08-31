https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969602645.html

Родион Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области

Родион Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

Родион Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области

Россия расследует и фиксирует все преступления украинских боевиков и иностранных наемников в Курской области, которые убивают, насилуют и вывозят в неизвестном... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:00

2024-08-31T10:00

2024-08-31T12:23

специальная военная операция на украине

интервью

интервью - авторы

родион мирошник

вооруженные силы украины

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Россия расследует и фиксирует все преступления украинских боевиков и иностранных наемников в Курской области, которые убивают, насилуют и вывозят в неизвестном направлении мирных жителей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он также рассказал о том, сколько личностей боевиков уже удалось установить и сколько мирных граждан обратились за помощью в поиске родных.– Родион Валерьевич, последний раз мы с вами общались зимой этого года. С тех пор многое изменилось на украинском направлении. До начала записи нашего интервью вы рассказали, что посетили Курскую область. Удалось ли вам пообщаться с мирными гражданами? Какие у вас впечатления в целом?– Действительно, несколько суток тому назад я был в Курской области, посетил ряд районов. Был в Беловском районе, был в селениях, которые находятся на Суджанском направлении. Моей главной задачей было самостоятельно, своими глазами увидеть те преступления, которые совершают украинские боевики. Это крайне важно для работы наших дипломатических представительств. Я должен точно понимать, опираясь не только на официальные данные, что происходит в реальности.Я видел разрушенные дома, искореженные автомобили. Я говорил с десятками людей, которые пострадали от действий украинских боевиков, которые совершили террористическую вылазку на территории Курской области. Естественно, я встречался с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Борисовичем Смирновым, с региональной службой безопасности, чиновниками и местными органами власти, которые снабдили меня необходимым объемом данных, которые касаются моего реферата как дипломата по преступлениям киевского режима.Мы сейчас продолжаем там работать, наши представители собирают данные, протоколируют показания людей, которые столкнулись с преступлениями Киева. Все эти данные будут собраны, идентифицированы, отработаны, подтверждены фотовидеофиксацией и будут переданы для работы на международных площадках нашим представителям, делегациям в СБ ООН, ОБСЕ, СПЧ. В принципе, все наши зарубежные представительства будут иметь доступ к достоверным фактам о преступлениях киевского режима на Курском направлении.– Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что после атак ВСУ на Курскую область остается неизвестной судьба как минимум двух тысяч местных жителей. Находится ли внешнеполитическое ведомство в контакте с курскими властями? Если да, то известно ли вам, изменилось ли количество пропавших?– Безусловно, мы находимся на связи и с исполняющим обязанности губернатора, со штабом региональной безопасности, со всеми чиновниками, координация с которыми необходима для моего реферата.Две тысячи человек – это не люди, судьба которых неизвестна. Это в основном данные о людях, многие из которых отказались выезжать с территории Курской области: они не могут оставить свое хозяйство, покинуть территорию исходя из своих соображений. Учитывая то, что Украина предпринимает целенаправленные действия по уничтожению систем связи, чтобы лишить людей любой возможности связываться со своими близкими, органами власти, то это взаимодействие с ними затруднено. Тем не менее, эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между родственниками. Увы, это данность, которая была и на Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей.Я встречался с представителями российского Красного креста, который развернул деятельность на территории Курской области. Ребята в координации с региональными подразделениями служб принимают звонки, собирают данные. Обращаются люди, которые ищут своих родственников. По последним данным, которые мне дали представители РКК, более 3,5 тысяч человек обратились за этой информацией. За последнюю неделю ребята нашли более трехсот пятидесяти человек. В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР. Там дети могут разыскивать родителей, братьев, сестер или дальних родственников, соседей. Когда они не имеют свою координацию, то они обращаются в такие службы.Координация с людьми, которые целенаправленно остались на территории очень сильно осложнена. В основном она проходит через людей, которые совершают вылазки туда. Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие. По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики. Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома – уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку.– Ряд СМИ сообщали, что ВСУ похищали мирных граждан Курской области. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Можно ли посчитать количество мирных граждан, которые сейчас находятся в плену противника?– Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах? Далеко не всегда удается предоставить эти данные, потому что украинские подразделения ведут себя как откровенные террористы-боевики. Они не придерживаются каких-либо норм, чтобы известить близких, родственников, власти о том, что эти люди находятся у них по какой-то причине. Это все скрывается, это необходимо находить какими-то обходными маневрами.На сегодняшний день этим занимаются министерство обороны, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные... Людей, которых, по нашим данным, выкрали украинские боевики и судьба которых неизвестна. Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении.– Какая может быть цель такого воровства?– Как террористический режим, а Украина на сегодняшний день — это откровенно террористический режим, он готов использовать любые методы для того, чтобы достигать каких-то своих целей. Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих.Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно. Это не касается конкретно Курска, но мы прекрасно знаем, что в тюрьмах Украины есть и священнослужители, и журналисты, и медики. А вот в Курске – это бывшие чиновники, люди, которые там остались по каким-то своим убеждениям, но за ними пришли и их увезли.– Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил, что украинские боевики расстреливали жителей Курской области в упор. Известно ли Вам, продолжаются ли такие зверства и сейчас?– Сложно говорить, что у нас есть возможность получать информацию онлайн с территорий, которые контролируются боевиками. Мы получаем данные в виде свидетельств.Я встречался не с одним десятком людей, которые давали официальные свидетельства о преступлениях, совершенных Украиной. Я могу передать слова нескольких женщин, с которыми я общался. Они в деталях описывали то, как столкнулись с целыми группами боевиков, которые были без знаков различия: они были либо в гражданской одежде, либо в камуфляже, но без знаков. Они блокировали эвакуационные трассы, расстреливали проезжающие мимо машины как в тире. Одна из пострадавших женщин, с которой я говорил, находится в больнице, потому что такой боевик перекрыл в одном месте трассу и расстреливал машины. Есть пострадавшие, есть погибшие.Есть данные, что вдоль трассы Суджа-Курск, на территории, куда вторглись боевики, в посадках остаются разбитые автомобили иногда с трупами людей, которые оттуда не извлечены, не преданы земле, не переданы родственникам. Это жесточайший цинизм украинских боевиков, с которым мы сталкивается сегодня.– О каких еще издевательствах в отношении мирных граждан Курска вам известно?– Есть свидетельства того, что Украина использовала БТР и танки, которые расстреливали в упор гражданский транспорт. Есть данные о погибших людях, даты, места, имена и фамилии людей, которые получили серьезнейшие ранения или погибли из-за того, что их автомобили тормозили на блокпостах, их выводили в сторону, расстреливали. Увы, эти данные – не последние. Мы продолжаем собирать их сейчас.Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. Я посещал такие дома буквально через несколько часов после нанесения ударов по обычным пустым домам. Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома. Они часто наносили удары беспилотниками с зажигательными боеприпасами. Местные жители, которых там минимум, но с которыми я разговаривал, упоминают, что в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР и просто веселились от того, когда дома пылали.Для такого "развлечения" они выбирают территории, откуда эвакуированы люди, находят там дома получше и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь. Он создавал свое гнездо, а к этому гнезду пришли и сожгли его.Мы отслеживали заявления официальных представителей Киева. Они начинают осторожно вбрасывать тезис, насколько корректно Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права. Это откровенная ложь. У нас достаточно фактов для опровержения таких заявлений и для того, чтобы представить международному сообществу свидетельства, фото-видеофиксацию последствий действий украинских боевиков, которые организовали террористическую вылазку на территории Курской области.Мы имеем дело со звериной стаей, которой, когда отправляли на совершение теракта, говорили: "Не ограничивайте себя, не останавливайтесь. Вы можете стрелять мужикам по ногам, расстреливать тех, кто вам не нравится. Никакой ответственности у вас не будет". Спешу разочаровать. Ответственность обязательно будет и исполнителям преступных приказов, и тем, кто отдавал эти приказы, и режиму, который полностью санкционировал сам террористический акт.– Ряд СМИ со ссылкой на мирных жителей Курской области сообщали о сексуальном насилии украинских боевиков. Известно ли вам что-то об этом?– Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы. Туда собрали весь сброд, который представляют националистические радикальные формирования. Зеленский был не против избавиться от них в Киеве, отправить их куда-то подальше от столицы на "утилизацию". Потому там светились подразделения типа "Нахтигаль", там есть целый ряд радикально настроенных батальонов. Вся эта банда является непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области.Поток преступлений и нарушений норм международного гуманитарного права настолько велик именно из-за контингента, который используется для участия в этой вылазке.– Боевики американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) воюют против российских военных в рядах ВСУ в Курской области. Известно ли, наемники каких еще стран участвуют в атаке на регион?– Фиксация присутствия иностранных наемников и ЧВК – это одна из приоритетных задач нашего военного следственного органа. Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома.У нас есть все основания утверждать, что в вылазке, которую организовал украинский режим, принимают участие иностранные боевики в различном качестве. Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно.– Есть ли возможность привлечь к ответственности иностранных наемников, которые как раз таки участвовали в этой вылазке в Курскую область?– Любой из боевиков, будь он всушник, националист, радикал или иностранный наемник, если он попадает в наши руки, он обязательно в том или ином виде будет нести ответственность. Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования.Этим людям в какое-то время придется постоянно оглядываться. Они будут все время находиться под пристальным вниманием. Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК, которые сегодня выполняют функцию рекрутинговых центров для Украины или под заказ киевского режима, или под заказ хозяев киевского режима. Будет известно, какой контингент направляется для военных действий на территорию Украины.Эти люди – часто психопаты, которые презрели какие-либо нормы и принципы международного гуманитарного права, которые склонны к насилию, убийствам, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми, мародерству.– В Минобороны сообщили, что Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Как украинская сторона обращалась с освобожденными российскими военными?– Я, как дипломат, не обладаю этими данными. Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима, и как к ним там относились.Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков, то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях. Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться".Нам нужно время для того, чтобы собрать дополнительные факты и представить это мировому сообществу. Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен.– Последний раз, комментируя трибунал над киевским режимом, вы говорили, что Россия движется планомерно и целенаправленно к его проведению. Не изменилась ли позиция России относительно его, не потерял ли он актуальность?– Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? Как мать может простить или забыть о том, что убийца ее сына не сел на скамью подсудимых и не понес ответственность? Это невозможно. Ответственность за совершаемые преступления является важнейшим приоритетом, которую отстаивает Россия. Последовательность действий не изменена.Когда идет военное противостояние с противником, которого снабжают и поддерживают десятки стран, говорить о том, когда они сядут на скамью подсудимых можно тогда, когда они понесут военное поражение. От событий на земле зависят и сроки, и формат ответственности за преступления против мирных граждан.Международный фактор вполне возможен. Речь идет о некоем международном наблюдении за соблюдением (порядка – ред.) процедуры судебного заседания. Сейчас идет наработка возможных вариантов. Поверьте, в нужное время, в нужном месте они будут приняты.– В российской военной администрации Харьковской области ранее сообщили о планах ВСУ атаковать Курскую АЭС. Есть ли какая-то международная реакция на информацию о подготовке киевским режимом удара по КАЭС?– Одной из ярких международных реакций стоит рассматривать реакцию Рафаэля Гросси, который понимая ответственность своей организации и атмосферу, заявил о готовности приехать на территорию Курской АЭС. Мы не тешим себя иллюзиями, что МАГАТЭ будет говорить правду о том, кто бил и кто является преступником. Тем не менее, его готовность приехать на Курскую АЭС говорит о том, что опасность такая есть.В нашем распоряжении есть данные о попытках Украины наносить многократные удары тяжелым ракетным вооружением и обстрелы с помощью беспилотников различного типа, которые направляются в сторону Курской АЭС. Например, по Запорожской АЭС у нас есть целая еженедельная статистика. За неделю по Энергодару и ЗАЭС совершаются попытки нанести 100-150 ударов беспилотниками. Пожар на градирни Запорожской АЭС говорит о том, что один из целенаправленных ударов достиг своей цели. У нас нет никаких оснований говорить, что Украина как-то иначе будет относиться к Курской АЭС, нежели чем к Запорожской.Террористы есть террористы. Террористы отличаются именно тем, что они готовы использовать запрещенные формы методов войны для достижения каких-то своих политических, геополитических, экономических целей.– На ваш взгляд, какова вероятность, что украинская сторона нанесет удар по Курской АЭС?– Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло и давно избавились от иллюзий, что украинская сторона из своих глубинных соображений не будет этого делать. Украина совершит преступление, если у нее будет такая возможность. Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества. Люди, которые представляют киевский режим, который сейчас издевается над этой страной и населением будут совершать преступления, как только у них появится хотя бы малейшая возможность.Зеленский сейчас объясняет, зачем они полезли на Курск – для того, чтобы доказать, что затраты Запада на содержание киевского режима — это не деньги в пропасть, а инвестиции. Киевский режим существует только в формате войны. Лично Зеленские, Ермаки, всякие Кулебы — это банда войны. Они не могут существовать в формате мира — это люди, которые будут "утилизированы" по окончанию войны тем или иным способом теми или иными руками.Конкретные действия с нашей стороны, защищающие наши интересы, техногенные объекты, людей и принуждение к исполнению норм международного гуманитарного права — это одно из тех направлений, к которому мы для себя пришли путем долгосрочных экспериментов.– Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Рогов заявил, что родственники сотрудников Запорожской АЭС находятся в заложниках у Украины. Можете ли вы подтвердить информацию? Располагает ли ведомство дополнительными сведениями по этой теме и если да, то какими?– Это далеко не уникальная ситуация. На территории Украины идет гражданская война и большое количество семей оказались разделенными. Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины. Чтобы снять это напряжение, люди приходили и говорили: "Меня шантажируют". Так получилось, что они уходили из предприятия или с должностей, которые подразумевают под собой какие-то риски, похожие на террористический акт.Сейчас эти данные были выявлены, они есть. Наши службы об этом знают, за этой системой ведется внимательное слежение. Противодействие вот этому механизму тоже есть. Увы, Запорожская атомная электростанция здесь далеко не единственная. Украина стремится оказывать давление через родственников, детей, близких, шантажируя, угрожая их убийством, если вы не совершите что-то в интересах Украины, не передадите какие-то данные.Это обычный терроризм, на который Украина идет, не ограничивая себя ни в каких методах. Она совершенно ни в чем не будет сдерживать себя для того, чтобы "прислать по частям" родственника, для того чтобы достичь какой-то своей цели. У таких деятелей, как Буданов, (глава Главного управления разведки минобороны Украины – ред.), Малюська (министр юстиции Украины – ред.), даже мысли не появится, что это звериные подходы, которые в цивилизованном обществе, к которому они себя причисляют, недопустимы и неприемлемы.– Российская сторона часто обвиняет Киев в использовании запрещенных видов вооружений. Сообщала ли Россия о таких нарушениях в международные инстанции? Есть ли планы привлечь Киев к ответственности?– Планы привлечь киевский режим к ответственности за любые виды преступлений однозначно есть. По каждому из этих направлений собирается информация, детализируется, протоколируется. Это необходимо, чтобы она была готова в тот момент, когда начнутся судебные заседания. Сейчас у нас подготовительный процесс и наша задача – собрать максимум данных об этом.Сегодня мы можем апеллировать работой на международных площадках. Нам необходимы эти данные для того, чтобы предоставить абсолютно правдивую информацию нашим международным партнерам – тем, кто не является соучастником преступлений Украины. Нам важно, чтобы внешняя политика наших стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалось на фактах. Этими фактами мы стараемся их снабжать, в том числе и по использованию запрещенного вооружения.– Какое запрещенное вооружение используется Киевом?– Кассетные вооружения. Более 120 стран мира запрещают использование кассетного вооружения, и это пересекается с противопехотными минами. Когда на территорию прилетает РСЗО, который, например, несет на себе набор суббоеприпасов, половина из них взрывается, половина нет. По сути дела, территория вокруг становится заминирована противопехотными минами. На этих суббоеприпасах подрываются дети, старики, ремонтные бригады.Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью – маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. Одна ракета несет более девяти тысяч вот таких шариков. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетела такая РСЗО. Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет – ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето. Абсолютно побитые стены вокруг и даже газовая труба была более чем в сорока местах пробита. Использование такого рода вооружений против мирных граждан – особый цинизм.Это отдельное направление, которое отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ. Вот как раз они занимаются тем, что собирают подробно и протоколируют данные по использованию Украиной методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала.– Можно ли посчитать количество смертей мирных граждан от западного оружия? Занимается ли ведомство подсчетом таких случаев?— Это очень сложно. Сейчас, наверное, 90% вооружений, которое использует Украина — это вооружение западного производства. (Сложно – ред.) четко отделить гражданских людей, которых они убили остатками вооружений, например, советского производства или которые им достались со складов Польши периода Варшавского договора.В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идет торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то все очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем.Тем менее, эти вооружения уже были использованы для удара ATACMS по Луганску, по поселку Юбилейное прилетали французские SCALP, по Херсонской области прилетали Storm Shadow, были обстрелы Крымского полуострова. Например, когда более ста человек пострадали, погибли дети и взрослые, когда над пляжем взорвался кассетный боеприпас ATACMS.Украина не замечена в "аккуратном" использовании вооружений. Все, что им доступно, они будут использовать ради достижения своих кровожадных целей без какого-либо разбора. Здесь не нужно искать иллюзий.– Какое вооружение чаще всего использует противник?– На первом месте самого массово используемого вооружения, от которого страдают мирные граждане – снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Удары по остановкам, гипермаркетам, в которых пострадали десятки людей, прилеты по больнице имени Калинина в Донецке — это все снаряды 155 миллиметров.На втором месте – беспилотники различного типа. Это крайне циничное безумное вооружение, потому что оператор видит, куда наносит удар. Есть сотни погибших и раненых людей, среди которых дети, старики, беременные женщины. Они (ВСУ – ред.) часто делают запись с камер беспилотников, которые иногда выкладывают в своих ресурсах, продолжая кровавое бахвальство своей деятельности. Дальше идет РСЗО, которой обильно снабжают Чехия и Франция. Очень много используется РСЗО "Вампир" производства Чехии.Не секрет, какое вооружение поставляет каждая из стран, потому что группировка Рамштайн часто отчитывается о своей деятельности. Подавляющее большинство из этого вооружения использовалось против убийства мирных (жителей – ред.). Украина использует все доступное вооружение, которое ей предоставляют западные союзники.– Если судить по задокументированным случаям применения западных боеприпасов по гражданским объектам и мирным жителям, какие западные страны стали соучастниками убийства мирных жителей?– Как минимум по тем или иным показателям в этом участвует вся группировка Раммштайн. США являются локомотивом, поставляют огромное количество вооружения. Европейским лидером по поставкам вооружений является Германия, которая поставила Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая танками, "Тиграми" и всевозможными артиллерийскими установками.Во время вылазки (ВСУ – ред.) в Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника производства США, Германии, Польши. Все страны, которые к этому причастны, прекрасно знают, что их вооружение, техника, военно-технический потенциал, который они передали Украине, был использован для убийства мирных жителей. Сейчас они не будут в этом признаваться.Придет то время, когда за поставки (оружия – ред.), соучастие, поддержку киевского режима придется ответить, потому что это глобальное преступление.

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https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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Об иностранных наемниках и грабеже мирных жителей Курской области. Полное интервью Родиона Мирошника Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", - сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником. 2024-08-31T10:00 true PT45M57S

Мирошник о похищении жителей Курской области солдатами ВСУ Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные, заявил РИА Новости Мирошник 2024-08-31T10:00 true PT1M31S

Мирошник о работе сотрудников Российского Красного Креста в Курской области Связь с мирными жителями приграничья Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ Мирошник. Он отметил, что более 3,5 тыс человек уже обратились в Российский Красный Крест за помощью в поиске близких, за последнюю неделю нашли свыше 350 людей. 2024-08-31T10:00 true PT2M04S

Мирошник: "Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность" Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не допустить, заявил в интервью РИА Новости посол российского МИД Мирошник 2024-08-31T10:00 true PT1M35S

Мирошник: ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области как в тире Украинские боевики без опознавательных знаков расстреливают "как в тире" гражданский транспорт в Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол МИД Мирошник. 2024-08-31T10:00 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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