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Маск сделал новое заявление после задержания Дурова
Маск сделал новое заявление после задержания Дурова - РИА Новости, 31.08.2024
Маск сделал новое заявление после задержания Дурова
Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что ограничит свои поездки в зарубежные страны после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции, РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:39
2024-08-31T03:39
2024-08-31T08:13
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что ограничит свои поездки в зарубежные страны после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции, об этом он написал в соцсети X."Возможно, мне стоит ограничить поездки в страны, где свобода "защищена конституцией", — написал бизнесмен.Так он ответил на пост одного из пользователей, который призвал Маска задуматься о последствиях своих зарубежных поездок из-за событий в Великобритании, Франции и Бразилии.В пятницу судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.В среду вечером предпринимателя отпустили под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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в мире, франция, илон маск, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Илон Маск, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Маск сделал новое заявление после задержания Дурова
Илон Маск допустил ограничение своих зарубежных поездок из-за ареста Дурова