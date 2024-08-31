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"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте
"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.08.2024
"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте
Командование ВСУ неудачно отправило на защиту Красноармейского направления бригаду нацгвардии "Кара-Даг", пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:17
2024-08-31T16:17
2024-08-31T16:17
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командование ВСУ неудачно отправило на защиту Красноармейского направления бригаду нацгвардии "Кара-Даг", пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Отправка бригады "Кара-Даг" не остановила продвижение русских", — говорится в материале.Как указал Экс, украинское командование отправило, кроме указанного подразделения, еще несколько соединений, чтобы справиться с продвижением российской армии.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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в мире, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, forbes, политика
В мире, Россия, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Forbes, Политика
"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте
Forbes: ВСУ неудачно отправили под Красноармейск бригаду нацгвардии "Кара-Даг"