https://ria.ru/20240831/forbes-1969697845.html

"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте

"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.08.2024

"Не остановили русских". СМИ сообщили о провале ВСУ на фронте

Командование ВСУ неудачно отправило на защиту Красноармейского направления бригаду нацгвардии "Кара-Даг", пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:17

2024-08-31T16:17

2024-08-31T16:17

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командование ВСУ неудачно отправило на защиту Красноармейского направления бригаду нацгвардии "Кара-Даг", пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Отправка бригады "Кара-Даг" не остановила продвижение русских", — говорится в материале.Как указал Экс, украинское командование отправило, кроме указанного подразделения, еще несколько соединений, чтобы справиться с продвижением российской армии.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.

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россия

красноармейск

покровск

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в мире, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, forbes, политика