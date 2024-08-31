Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России
Сестра нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" живет и работает в России
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 31 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России, сообщил РИА Новости дядя ее мужа.
"Как она вышла замуж, пришла в наш дом, ее брата Хусейна мы видели редко, знаем, что он давно в России вместе с родителями", - сказал он.
По его словам, Манижа прописана в доме ее мужа. "Они купили дом в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже года три живут и работают в России", - сказал дядя.
В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом их этапировали в Москву. Четверо - граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
23 августа, 04:07
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.