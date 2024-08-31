https://ria.ru/20240831/figurant-1969625993.html

Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России

Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России - РИА Новости, 31.08.2024

Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России, сообщил РИА Новости дядя... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:21

2024-08-31T05:21

2024-08-31T05:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

таджикистан

крокус сити холл

крокус

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ДУШАНБЕ, 31 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России, сообщил РИА Новости дядя ее мужа. "Как она вышла замуж, пришла в наш дом, ее брата Хусейна мы видели редко, знаем, что он давно в России вместе с родителями", - сказал он. По его словам, Манижа прописана в доме ее мужа. "Они купили дом в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже года три живут и работают в России", - сказал дядя. В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске. Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом их этапировали в Москву. Четверо - граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240831/figurant-1969620508.html

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html

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