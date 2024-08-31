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Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России - РИА Новости, 31.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:21 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/figurant-1969625993.html
Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России
Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России - РИА Новости, 31.08.2024
Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России
Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России, сообщил РИА Новости дядя... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:21
2024-08-31T05:21
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
таджикистан
крокус сити холл
крокус
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ДУШАНБЕ, 31 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России, сообщил РИА Новости дядя ее мужа. "Как она вышла замуж, пришла в наш дом, ее брата Хусейна мы видели редко, знаем, что он давно в России вместе с родителями", - сказал он. По его словам, Манижа прописана в доме ее мужа. "Они купили дом в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже года три живут и работают в России", - сказал дядя. В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске. Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом их этапировали в Москву. Четверо - граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240831/figurant-1969620508.html
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происшествия, россия, москва, таджикистан, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Таджикистан, Крокус Сити Холл, Крокус
Сестра одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" живет в России

Сестра нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" живет и работает в России

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 31 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России, сообщил РИА Новости дядя ее мужа.
"Как она вышла замуж, пришла в наш дом, ее брата Хусейна мы видели редко, знаем, что он давно в России вместе с родителями", - сказал он.
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад
03:18
По его словам, Манижа прописана в доме ее мужа. "Они купили дом в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже года три живут и работают в России", - сказал дядя.
В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом их этапировали в Москву. Четверо - граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
23 августа, 04:07
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Алишер Касимов в суде - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей
21 августа, 10:56
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияМоскваТаджикистанКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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