https://ria.ru/20240831/figurant-1969620508.html

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад - РИА Новости, 31.08.2024

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад

Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл" — Хусейн Хамидов — уехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, сообщил РИА Новости его дядя, брат... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T03:18

2024-08-31T03:18

2024-08-31T11:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

происшествия

крокус сити холл

таджикистан

москва

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ДУШАНБЕ, 31 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл" — Хусейн Хамидов — уехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, сообщил РИА Новости его дядя, брат отца."Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство", — сказал он.Дядя добавил, что с тех пор племянника не видел, поэтому ничего о нем сказать не может.В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу о совершении теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Эти фамилии ранее не звучали, но известно, что в российских регионах арестовали фигурантов дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Изначально их задержали и арестовали в апреле в Дагестане, а затем этапировали в Москву. Четверо — граждане Таджикистана, один — гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Их арестовали 3 и 4 апреля.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240829/terakt-1969234314.html

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

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