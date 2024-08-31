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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад - РИА Новости, 31.08.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад
Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл" — Хусейн Хамидов — уехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, сообщил РИА Новости его дядя, брат... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:18
2024-08-31T03:18
2024-08-31T11:32
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
происшествия
крокус сити холл
таджикистан
москва
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ДУШАНБЕ, 31 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл" — Хусейн Хамидов — уехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, сообщил РИА Новости его дядя, брат отца."Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство", — сказал он.Дядя добавил, что с тех пор племянника не видел, поэтому ничего о нем сказать не может.В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу о совершении теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Эти фамилии ранее не звучали, но известно, что в российских регионах арестовали фигурантов дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Изначально их задержали и арестовали в апреле в Дагестане, а затем этапировали в Москву. Четверо — граждане Таджикистана, один — гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Их арестовали 3 и 4 апреля.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240829/terakt-1969234314.html
https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html
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россия, крокус, происшествия, крокус сити холл, таджикистан, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Происшествия, Крокус Сити Холл, Таджикистан, Москва
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию 12 лет назад
Фигурант дела "Крокуса" Хамидов уехал в Россию 12 лет назад, получил гражданство
ДУШАНБЕ, 31 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл" — Хусейн Хамидов — уехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, сообщил РИА Новости его дядя, брат отца.
"Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство", — сказал он.
Дядя добавил, что с тех пор племянника не видел, поэтому ничего о нем сказать не может.
В четверг Басманный суд Москвы
продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу о совершении теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу.
Эти фамилии ранее не звучали, но известно, что в российских регионах арестовали фигурантов дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске
.
Изначально их задержали и арестовали в апреле в Дагестане, а затем этапировали в Москву. Четверо — граждане Таджикистана, один — гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Их арестовали 3 и 4 апреля.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.