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Во Франции заявили о заинтересованности Макрона в аресте Дурова - РИА Новости, 31.08.2024
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19:37 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/durov-1969725367.html
Во Франции заявили о заинтересованности Макрона в аресте Дурова
Во Франции заявили о заинтересованности Макрона в аресте Дурова - РИА Новости, 31.08.2024
Во Франции заявили о заинтересованности Макрона в аресте Дурова
У президента Франции Эммануэля Макрона был личный повод желать задержания основателя Telegram Павла Дурова из-за опасений, что некоторые сведения станут... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:37
2024-08-31T19:37
в мире
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франция
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париж
павел дуров
эммануэль макрон
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона был личный повод желать задержания основателя Telegram Павла Дурова из-за опасений, что некоторые сведения станут достоянием общественности, так как он и его команда годами пользовались Telegram, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Я думаю, у Макрона был личный интерес в этом аресте, так как он, должно быть, боится того, что находится в Telegram. Макрон и его команда годами пользовались этим мессенджером. Он думал, что вся власть в его руках, но это больше не так. Он боится, что что-то станет достоянием общественности", - сказал РИА Новости Филиппо. По его мнению, Дурову во Франции грозит опасность, и он должен покинуть страну. "Многих раздражает свобода слова в его социальной сети. Сегодня мы видим настоящую войну, объявленную Макроном и другими европейскими государствами против свободы слова - против Х Илона Маска, против Rumble. Они хотят все контролировать. Все это говорит о том, что цензоры вернулись. Их, вероятно, волнует исход выборов в США, они не хотят победы (Дональда - ред.) Трампа, поэтому хотят все заблокировать прежде этого", - считает политик. Филиппо напомнил, что основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул ЕС в срочном порядке после ареста Дурова. "Арест Дурова создает ужасающий образ Франции - страны тирании и цензуры, при том что мы поместили слово "свобода" в наш национальный девиз. Но сейчас мы в заложниках у глобалистов, которые ненавидят свободу", - заключил он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240831/telegram-1969711845.html
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в мире, технологии, франция, сша, париж, павел дуров, эммануэль макрон, флориан филиппо, telegram, патриот, евросоюз, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, США, Париж, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Telegram, Патриот, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Во Франции заявили о заинтересованности Макрона в аресте Дурова

Французский политик Филиппо: у Макрона был личный интерес в аресте Дурова

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона был личный повод желать задержания основателя Telegram Павла Дурова из-за опасений, что некоторые сведения станут достоянием общественности, так как он и его команда годами пользовались Telegram, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Я думаю, у Макрона был личный интерес в этом аресте, так как он, должно быть, боится того, что находится в Telegram. Макрон и его команда годами пользовались этим мессенджером. Он думал, что вся власть в его руках, но это больше не так. Он боится, что что-то станет достоянием общественности", - сказал РИА Новости Филиппо.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
30 августа, 13:02
По его мнению, Дурову во Франции грозит опасность, и он должен покинуть страну. "Многих раздражает свобода слова в его социальной сети. Сегодня мы видим настоящую войну, объявленную Макроном и другими европейскими государствами против свободы слова - против Х Илона Маска, против Rumble. Они хотят все контролировать. Все это говорит о том, что цензоры вернулись. Их, вероятно, волнует исход выборов в США, они не хотят победы (Дональда - ред.) Трампа, поэтому хотят все заблокировать прежде этого", - считает политик.
Филиппо напомнил, что основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул ЕС в срочном порядке после ареста Дурова.
«
"Арест Дурова создает ужасающий образ Франции - страны тирании и цензуры, при том что мы поместили слово "свобода" в наш национальный девиз. Но сейчас мы в заложниках у глобалистов, которые ненавидят свободу", - заключил он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Telegram перестала работать одна из функций
Вчера, 18:19
 
В миреТехнологииФранцияСШАПарижПавел ДуровЭммануэль МакронФлориан ФилиппоTelegramПатриотЕвросоюзЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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