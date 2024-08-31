Во Франции заявили о заинтересованности Макрона в аресте Дурова
Французский политик Филиппо: у Макрона был личный интерес в аресте Дурова
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона был личный повод желать задержания основателя Telegram Павла Дурова из-за опасений, что некоторые сведения станут достоянием общественности, так как он и его команда годами пользовались Telegram, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Я думаю, у Макрона был личный интерес в этом аресте, так как он, должно быть, боится того, что находится в Telegram. Макрон и его команда годами пользовались этим мессенджером. Он думал, что вся власть в его руках, но это больше не так. Он боится, что что-то станет достоянием общественности", - сказал РИА Новости Филиппо.
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По его мнению, Дурову во Франции грозит опасность, и он должен покинуть страну. "Многих раздражает свобода слова в его социальной сети. Сегодня мы видим настоящую войну, объявленную Макроном и другими европейскими государствами против свободы слова - против Х Илона Маска, против Rumble. Они хотят все контролировать. Все это говорит о том, что цензоры вернулись. Их, вероятно, волнует исход выборов в США, они не хотят победы (Дональда - ред.) Трампа, поэтому хотят все заблокировать прежде этого", - считает политик.
Филиппо напомнил, что основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул ЕС в срочном порядке после ареста Дурова.
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"Арест Дурова создает ужасающий образ Франции - страны тирании и цензуры, при том что мы поместили слово "свобода" в наш национальный девиз. Но сейчас мы в заложниках у глобалистов, которые ненавидят свободу", - заключил он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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