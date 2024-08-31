Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/dtp-1969744688.html
В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента
В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента - РИА Новости, 31.08.2024
В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента
Пять членов парламентской партии "Умконто ве сизве" (MK) погибли и 11 получили травмы в результате ДТП с участием перевозившего их микроавтобуса в провинции... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:09
2024-08-31T22:09
в мире
авто
юар
квазулу-натал
джейкоб зума
нельсон мандела
африканский национальный конгресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_4d182c9de09498726cf700d6334a85e5.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пять членов парламентской партии "Умконто ве сизве" (MK) погибли и 11 получили травмы в результате ДТП с участием перевозившего их микроавтобуса в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, информирует местная радиостанция SABC. "Пять членов партии "Умконто ве сизве" погибли и 11 получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса... в регионе Квазулу-Натал", - говорится в материале радиостанции. СМИ отмечает, что члены партии, вероятно, ехали из города Эсткорт в населенный пункт Нкандла, где должны были принять участие в памятной церемонии в честь первой супруги экс-президента ЮАР и лидера партии MK Джейкоба Зумы, Хумало. Радиостанция добавляет со ссылкой на местных правоохранителей, что у микроавтобуса, предположительно, отказали тормоза, из-за чего он врезался в отбойник и загорелся. Расследование происшествия продолжается. Партия "Умконто ве сизве" была создана в 2023 году, ее название совпадает с тем, которое носило вооружённое крыло Африканского национального конгресса, сформированное Нельсоном Манделой.
https://ria.ru/20240827/vpk-1968649400.html
https://ria.ru/20240807/turtsija-1964773779.html
юар
квазулу-натал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:0:1785:1338_1920x0_80_0_0_f39656a1e504067fbc93a8aedf874a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, юар, квазулу-натал, джейкоб зума, нельсон мандела, африканский национальный конгресс
В мире, Авто, ЮАР, Квазулу-Натал, Джейкоб Зума, Нельсон Мандела, Африканский национальный конгресс
В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента

SABC: в ЮАР в ДТП погибли пять членов парламентской партии, 11 пострадали

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пять членов парламентской партии "Умконто ве сизве" (MK) погибли и 11 получили травмы в результате ДТП с участием перевозившего их микроавтобуса в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, информирует местная радиостанция SABC.
«
"Пять членов партии "Умконто ве сизве" погибли и 11 получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса... в регионе Квазулу-Натал", - говорится в материале радиостанции.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что ВПК подогревают украинский кризис
27 августа, 06:31
СМИ отмечает, что члены партии, вероятно, ехали из города Эсткорт в населенный пункт Нкандла, где должны были принять участие в памятной церемонии в честь первой супруги экс-президента ЮАР и лидера партии MK Джейкоба Зумы, Хумало.
Радиостанция добавляет со ссылкой на местных правоохранителей, что у микроавтобуса, предположительно, отказали тормоза, из-за чего он врезался в отбойник и загорелся. Расследование происшествия продолжается.
Партия "Умконто ве сизве" была создана в 2023 году, ее название совпадает с тем, которое носило вооружённое крыло Африканского национального конгресса, сформированное Нельсоном Манделой.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Суд ООН: Турция подала заявление о присоединении к иску ЮАР против Израиля
7 августа, 21:58
 
В миреАвтоЮАРКвазулу-НаталДжейкоб ЗумаНельсон МанделаАфриканский национальный конгресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала