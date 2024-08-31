https://ria.ru/20240831/dtp-1969744688.html

В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента

В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента - РИА Новости, 31.08.2024

В ДТП на востоке ЮАР погибли пять членов партии парламента

Пять членов парламентской партии "Умконто ве сизве" (MK) погибли и 11 получили травмы в результате ДТП с участием перевозившего их микроавтобуса в провинции... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:09

2024-08-31T22:09

2024-08-31T22:09

в мире

авто

юар

квазулу-натал

джейкоб зума

нельсон мандела

африканский национальный конгресс

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пять членов парламентской партии "Умконто ве сизве" (MK) погибли и 11 получили травмы в результате ДТП с участием перевозившего их микроавтобуса в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, информирует местная радиостанция SABC. "Пять членов партии "Умконто ве сизве" погибли и 11 получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса... в регионе Квазулу-Натал", - говорится в материале радиостанции. СМИ отмечает, что члены партии, вероятно, ехали из города Эсткорт в населенный пункт Нкандла, где должны были принять участие в памятной церемонии в честь первой супруги экс-президента ЮАР и лидера партии MK Джейкоба Зумы, Хумало. Радиостанция добавляет со ссылкой на местных правоохранителей, что у микроавтобуса, предположительно, отказали тормоза, из-за чего он врезался в отбойник и загорелся. Расследование происшествия продолжается. Партия "Умконто ве сизве" была создана в 2023 году, ее название совпадает с тем, которое носило вооружённое крыло Африканского национального конгресса, сформированное Нельсоном Манделой.

https://ria.ru/20240827/vpk-1968649400.html

https://ria.ru/20240807/turtsija-1964773779.html

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в мире, авто, юар, квазулу-натал, джейкоб зума, нельсон мандела, африканский национальный конгресс