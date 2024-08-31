https://ria.ru/20240831/borrel-1969745643.html

Боррель хочет остаться в истории как главный русофоб Европы, заявил Лавров

Боррель хочет остаться в истории как главный русофоб Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024

Боррель хочет остаться в истории как главный русофоб Европы, заявил Лавров

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, говоря о том, что альтернативы для переговоров между Россией и Украиной кроме "формулы Зеленского" нет, хочет остаться в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:19

2024-08-31T22:19

2024-08-31T22:20

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, говоря о том, что альтернативы для переговоров между Россией и Украиной кроме "формулы Зеленского" нет, хочет остаться в истории как главный русофоб Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В последнем выступлении Жозеп Боррель сказал, что нет другой альтернативы для переговоров, кроме "формулы Зеленского". Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику, исходя из реальности. Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT" для документального фильма "Мосты на Восток". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. В августе после террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, европа, жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины