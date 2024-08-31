https://ria.ru/20240831/arest-1969630369.html

На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации

На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации - РИА Новости, 31.08.2024

На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации

Председатель Тайваньской народной партии, бывший кандидат на пост главы администрации острова Кэ Вэньчжэ был арестован на Тайване, сообщили в Тайваньской... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:51

2024-08-31T07:51

2024-08-31T07:53

в мире

тайвань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410558_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_d9726a5ca2a4e6fbc368348723bc3834.jpg

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Председатель Тайваньской народной партии, бывший кандидат на пост главы администрации острова Кэ Вэньчжэ был арестован на Тайване, сообщили в Тайваньской народной партии. Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети, в субботу около 0.30 (19.30 пятницы мск) Кэ Вэньчжэ был доставлен в Тайбэйскую районную прокуратуру, где проводился его допрос до двух часов ночи (21.30 мск пятницы). В сообщении говорится, что Кэ Вэньчжэ отказался от продолжения допроса в ночное время, однако прокуратура настаивала на продолжении допроса и приняла решение арестовать Кэ Вэньчжэ. В пятницу тайваньская прокуратура провела обыск в доме Кэ Вэньчжэ. Как сообщало Центральное информационное агентство острова, возникли подозрения, что Кэ Вэньчжэ замешан в коррупционных схемах, связанных со строительством крупного торгового центра Core Pacific City. Расследование в отношении проекта застройки торгового центра началось на фоне подозрений в значительном увеличении соотношения площади здания с площадью участка застройки во время пребывания Кэ Вэньчжэ на посту мэра Тайбэя с 2014 по 2022 год. В январе этого года Кэ Вэньчжэ боролся за пост главы администрации Тайваня. От своих конкурентов он отличался заметной поддержкой среди молодежи, у него более 1,2 миллиона подписчиков в соцсети. В 2014 году стал мэром Тайбэя и оставался на этом посту до декабря 2022 года. В 2019 году основал Тайваньскую народную партию и стал ее председателем.

https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html

https://ria.ru/20240826/kitay-1968474042.html

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань