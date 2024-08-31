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На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации - РИА Новости, 31.08.2024
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07:51 31.08.2024 (обновлено: 07:53 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/arest-1969630369.html
На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации
На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации - РИА Новости, 31.08.2024
На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации
Председатель Тайваньской народной партии, бывший кандидат на пост главы администрации острова Кэ Вэньчжэ был арестован на Тайване, сообщили в Тайваньской... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:51
2024-08-31T07:53
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Председатель Тайваньской народной партии, бывший кандидат на пост главы администрации острова Кэ Вэньчжэ был арестован на Тайване, сообщили в Тайваньской народной партии. Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети, в субботу около 0.30 (19.30 пятницы мск) Кэ Вэньчжэ был доставлен в Тайбэйскую районную прокуратуру, где проводился его допрос до двух часов ночи (21.30 мск пятницы). В сообщении говорится, что Кэ Вэньчжэ отказался от продолжения допроса в ночное время, однако прокуратура настаивала на продолжении допроса и приняла решение арестовать Кэ Вэньчжэ. В пятницу тайваньская прокуратура провела обыск в доме Кэ Вэньчжэ. Как сообщало Центральное информационное агентство острова, возникли подозрения, что Кэ Вэньчжэ замешан в коррупционных схемах, связанных со строительством крупного торгового центра Core Pacific City. Расследование в отношении проекта застройки торгового центра началось на фоне подозрений в значительном увеличении соотношения площади здания с площадью участка застройки во время пребывания Кэ Вэньчжэ на посту мэра Тайбэя с 2014 по 2022 год. В январе этого года Кэ Вэньчжэ боролся за пост главы администрации Тайваня. От своих конкурентов он отличался заметной поддержкой среди молодежи, у него более 1,2 миллиона подписчиков в соцсети. В 2014 году стал мэром Тайбэя и оставался на этом посту до декабря 2022 года. В 2019 году основал Тайваньскую народную партию и стал ее председателем.
https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации

Тайваньская народная партия: арестован экс-кандидат на пост главы администрации

© AP Photo / Chiang Ying-yingТайбэй
Тайбэй - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Тайбэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Председатель Тайваньской народной партии, бывший кандидат на пост главы администрации острова Кэ Вэньчжэ был арестован на Тайване, сообщили в Тайваньской народной партии.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети, в субботу около 0.30 (19.30 пятницы мск) Кэ Вэньчжэ был доставлен в Тайбэйскую районную прокуратуру, где проводился его допрос до двух часов ночи (21.30 мск пятницы).
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В сообщении говорится, что Кэ Вэньчжэ отказался от продолжения допроса в ночное время, однако прокуратура настаивала на продолжении допроса и приняла решение арестовать Кэ Вэньчжэ.
В пятницу тайваньская прокуратура провела обыск в доме Кэ Вэньчжэ.
Как сообщало Центральное информационное агентство острова, возникли подозрения, что Кэ Вэньчжэ замешан в коррупционных схемах, связанных со строительством крупного торгового центра Core Pacific City. Расследование в отношении проекта застройки торгового центра началось на фоне подозрений в значительном увеличении соотношения площади здания с площадью участка застройки во время пребывания Кэ Вэньчжэ на посту мэра Тайбэя с 2014 по 2022 год.
В январе этого года Кэ Вэньчжэ боролся за пост главы администрации Тайваня. От своих конкурентов он отличался заметной поддержкой среди молодежи, у него более 1,2 миллиона подписчиков в соцсети. В 2014 году стал мэром Тайбэя и оставался на этом посту до декабря 2022 года. В 2019 году основал Тайваньскую народную партию и стал ее председателем.
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