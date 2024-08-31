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Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:57 31.08.2024 (обновлено: 12:20 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/aes-1969624039.html
Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник
Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.08.2024
Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник
Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не допустить, заявил в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:57
2024-08-31T12:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
курская область
рафаэль гросси
родион мирошник
алексей смирнов (политик)
курская аэс
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не допустить, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее в августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция."Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло, и давно избавились от иллюзий, что украинская сторона из своих глубинных соображений не будет этого делать. Украина совершит преступление, если у нее будет такая возможность. Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества", - сказал Мирошник.По его мнению, Украина напала на территорию Курской области для того, чтобы доказать Западу, что его расходы на военную помощь - не деньги в пропасть, а инвестиции."Киевский режим существует только в формате войны. Лично Зеленские, Ермаки, всякие Кулебы - это банда войны. Они не могут существовать в формате мира - это люди, которые будут "утилизированы" по окончании войны тем или иным способом теми или иными руками", - заключил посол.В минувший вторник Курскую АЭС и город Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он ознакомился с ситуацией на Курской АЭС и с ее работой. Гросси лично увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции. Глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси заявил, что нет двусмысленности в понимании того, кто нанес эти удары. Сам Гросси заявил, что случаи военной активности вокруг Курской АЭС вызывают беспокойство, и подчеркнул недопустимость атак в отношении любой АЭС.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
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Мирошник: "Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность"
Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не допустить, заявил в интервью РИА Новости посол российского МИД Мирошник
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украина, россия, курская область, рафаэль гросси, родион мирошник, алексей смирнов (политик) , курская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курская область, Рафаэль Гросси, Родион Мирошник, Алексей Смирнов (политик) , Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Безопасность
Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: Киев совершит преступление против Курской АЭС, если будет возможность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не допустить, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция.
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"Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло, и давно избавились от иллюзий, что украинская сторона из своих глубинных соображений не будет этого делать. Украина совершит преступление, если у нее будет такая возможность. Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества", - сказал Мирошник.
По его мнению, Украина напала на территорию Курской области для того, чтобы доказать Западу, что его расходы на военную помощь - не деньги в пропасть, а инвестиции.
"Киевский режим существует только в формате войны. Лично Зеленские, Ермаки, всякие Кулебы - это банда войны. Они не могут существовать в формате мира - это люди, которые будут "утилизированы" по окончании войны тем или иным способом теми или иными руками", - заключил посол.
В минувший вторник Курскую АЭС и город Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он ознакомился с ситуацией на Курской АЭС и с ее работой. Гросси лично увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции. Глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси заявил, что нет двусмысленности в понимании того, кто нанес эти удары. Сам Гросси заявил, что случаи военной активности вокруг Курской АЭС вызывают беспокойство, и подчеркнул недопустимость атак в отношении любой АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКурская областьРафаэль ГроссиРодион МирошникАлексей Смирнов (политик)Курская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭБезопасность
 
 
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