https://ria.ru/20240830/zelenskij-1969390090.html

Зеленский подвергся критике из-за продвижения российских войск, пишут СМИ

Зеленский подвергся критике из-за продвижения российских войск, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024

Зеленский подвергся критике из-за продвижения российских войск, пишут СМИ

Владимир Зеленский на фоне вторжения украинских войск в Курскую область подвергся шквалу критики со стороны военных и законодателей в связи продвижением сил РФ... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:55

2024-08-30T09:55

2024-08-30T09:58

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне вторжения украинских войск в Курскую область подвергся шквалу критики со стороны военных и законодателей в связи продвижением сил РФ на восточном фронте, пишет газета Financial Times. "Зеленский подвергся шквалу критики со стороны солдат, законодателей и военных аналитиков из-за быстрого продвижения российской армии на востоке Украины с тех пор, как Киев начал... вторжение в Курскую область", - пишет издание. Критики Зеленского утверждают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч опытных украинских солдат для нападения на РФ, пишет газета. В то время как прорыв линии фронта силами РФ на другом направлении вызвал негативную реакцию в отношении руководства в Киеве. Власти Украины 21 августа объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на подконтрольной ВСУ части ДНР из населенных пунктов Красноармейского района. Зеленский в понедельник назвал красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в среду, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html

https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969365355.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины