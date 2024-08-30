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Госдума осенью может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов
Госдума осенью может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 30.08.2024
Госдума осенью может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов
Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:28
2024-08-30T01:28
2024-08-30T01:28
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. "Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью", - сказал Нилов. Депутат отметил, что обстоятельства подталкивают к необходимости запрещать вейпы, пока они еще очень сильно не углубились в повседневную жизнь. Законопроект был внесен в Госдуму в мае, среди его авторов депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Изменения предлагается внести в закон об охране здоровья граждан.
https://ria.ru/20240829/minzdrav-1969155992.html
https://ria.ru/20240531/kabmin-1949611141.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, кпрф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
Госдума осенью может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов
Госдума осенью может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
"Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что обстоятельства подталкивают к необходимости запрещать вейпы, пока они еще очень сильно не углубились в повседневную жизнь.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае, среди его авторов депутаты фракций ЛДПР, КПРФ
, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Изменения предлагается внести в закон об охране здоровья граждан.