https://ria.ru/20240830/veteran-1969610016.html

Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале

Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале - РИА Новости, 30.08.2024

Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале

Ветеран специальной военной операции из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале, сообщает в пятницу филиал... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:00

2024-08-30T23:00

2024-08-30T23:00

общество

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 авг — РИА Новости. Ветеран специальной военной операции из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале, сообщает в пятницу филиал фонда "Защитники Отечества" в регионе. "Сегодня в Дагестане сыграли знаменательную свадьбу. Женился наш участник СВО Азамат Мамаев. Красивая история любви Азамата и Дарьи описана во многих СМИ", – говорится в Telegram-канале фонда. Мамаев в январе 2023 года ушел добровольцем в зону СВО, тогда ему было 25 лет. Дарья – волонтер, работала в военном госпитале, помогала раненым. Одним из тех, за кем ухаживала девушка, был Мамаев, который проходил длительное тяжелое лечение после ранения в руку. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре решили пожениться. Ранение не позволило Мамаеву вернуться к боевым задачам, и он продолжил службу в республиканском военкомате.

https://ria.ru/20240504/geroy-1943909913.html

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общество, республика дагестан