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Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале
Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале - РИА Новости, 30.08.2024
Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале
Ветеран специальной военной операции из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале, сообщает в пятницу филиал... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:00
2024-08-30T23:00
2024-08-30T23:00
общество
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 30 авг — РИА Новости. Ветеран специальной военной операции из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале, сообщает в пятницу филиал фонда "Защитники Отечества" в регионе. "Сегодня в Дагестане сыграли знаменательную свадьбу. Женился наш участник СВО Азамат Мамаев. Красивая история любви Азамата и Дарьи описана во многих СМИ", – говорится в Telegram-канале фонда. Мамаев в январе 2023 года ушел добровольцем в зону СВО, тогда ему было 25 лет. Дарья – волонтер, работала в военном госпитале, помогала раненым. Одним из тех, за кем ухаживала девушка, был Мамаев, который проходил длительное тяжелое лечение после ранения в руку. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре решили пожениться. Ранение не позволило Мамаеву вернуться к боевым задачам, и он продолжил службу в республиканском военкомате.
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общество, республика дагестан
Общество, Республика Дагестан
Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале
Ветеран СВО из Дагестана женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале
МАХАЧКАЛА, 30 авг — РИА Новости.
Ветеран специальной военной операции из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале, сообщает в пятницу филиал
фонда "Защитники Отечества" в регионе.
"Сегодня в Дагестане сыграли знаменательную свадьбу. Женился наш участник СВО Азамат Мамаев. Красивая история любви Азамата и Дарьи описана во многих СМИ", – говорится в Telegram-канале фонда.
Мамаев в январе 2023 года ушел добровольцем в зону СВО, тогда ему было 25 лет.
Дарья – волонтер, работала в военном госпитале, помогала раненым. Одним из тех, за кем ухаживала девушка, был Мамаев, который проходил длительное тяжелое лечение после ранения в руку. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре решили пожениться.
Ранение не позволило Мамаеву вернуться к боевым задачам, и он продолжил службу в республиканском военкомате.