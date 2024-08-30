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В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 30.08.2024 (обновлено: 16:55 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969545614.html
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине
Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:52
2024-08-30T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Одним из последствий гибели F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, F-16
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине

Пушков: потеря F-16 на Украине может усилить участие стран НАТО в конфликте

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Одним из последствий гибели F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине
Вчера, 15:06
Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине, заявил Боррель
Вчера, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААлексей ПушковСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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