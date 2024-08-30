https://ria.ru/20240830/ukraina-1969545614.html

В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине

В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024

В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине

Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:52

2024-08-30T16:52

2024-08-30T16:55

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Одним из последствий гибели F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969393605.html

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