https://ria.ru/20240830/ukraina-1969545614.html
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине
Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:52
2024-08-30T16:52
2024-08-30T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c5ca06f495bb6181c88552dba95766f.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Одним из последствий гибели F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969393605.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7cd098c29bb974dd3808e14be00c4fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, F-16
В Совфеде назвали одно из последствий потери F-16 на Украине
Пушков: потеря F-16 на Украине может усилить участие стран НАТО в конфликте