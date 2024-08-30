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Большинство немцев против помощи Киеву, заявил экс-посол Украины в Германии - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969462411.html
Большинство немцев против помощи Киеву, заявил экс-посол Украины в Германии
Большинство немцев против помощи Киеву, заявил экс-посол Украины в Германии - РИА Новости, 30.08.2024
Большинство немцев против помощи Киеву, заявил экс-посол Украины в Германии
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на поддержку большинством немецкого общества идеи прекратить помощь Киеву и принудить его к переговорам... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:31
2024-08-30T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
андрей мельник
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на поддержку большинством немецкого общества идеи прекратить помощь Киеву и принудить его к переговорам с Москвой. "Большая часть общества Германии выступает за полную заморозку любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам", - заявил Мельник в интервью изданию "Украинская правда". Кроме того, по словам Мельника, немецкая элита самоустранилась от принятия каких-либо выгодных Киеву "дипломатических шагов" в отношении России. По его словам, теперь в Германии склоняются к тому, что с РФ "можно договариваться". Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а позднее подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html
https://ria.ru/20240826/repke-1968417539.html
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в мире, россия, украина, германия, андрей мельник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Андрей Мельник
Большинство немцев против помощи Киеву, заявил экс-посол Украины в Германии

Экс-посол Украины в ФРГ: немцы поддерживают идею принуждения Киева к переговорам

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на поддержку большинством немецкого общества идеи прекратить помощь Киеву и принудить его к переговорам с Москвой.
"Большая часть общества Германии выступает за полную заморозку любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам", - заявил Мельник в интервью изданию "Украинская правда".
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Кроме того, по словам Мельника, немецкая элита самоустранилась от принятия каких-либо выгодных Киеву "дипломатических шагов" в отношении России. По его словам, теперь в Германии склоняются к тому, что с РФ "можно договариваться".
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а позднее подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
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В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияАндрей Мельник
 
 
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