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Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов - РИА Новости, 30.08.2024
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14:52 30.08.2024 (обновлено: 14:58 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969497724.html
Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов
Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов - РИА Новости, 30.08.2024
Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов
Новые единые учебники по истории для 5-9 классов представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:52
2024-08-30T14:58
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые единые учебники по истории для 5-9 классов представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В канун нового учебного года мы представляем учебник истории для 5-9 классов: всеобщей и по истории России. Работа велась ежедневно, практически 24 часа в сутки", - сказал Кравцов в пятницу на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов школ и учреждений среднего профессионального образования.Министр добавил, что постоянно был на связи с авторами учебников и проводил совещания. "Мы взяли за основу все лучшее, что было в действующих учебниках, обобщили, дополнили... Эти учебники, действительно, интересные для чтения школьникам. Я сам их все внимательно прочитал. Советую это прочитать и родителям и убедиться в этом", - сказал Кравцов. Ранее глава Минпросвещения сообщал, что новые единые учебники по истории будут готовы до конца 2024 года, обучение по ним начнется с 1 сентября 2025 года.
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общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов

Министр просвещения Кравцов представил новые учебники по истории для 5-9 классов

© Фото : РИА НовостиНовые единые учебники по истории
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : РИА Новости
Новые единые учебники по истории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые единые учебники по истории для 5-9 классов представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В канун нового учебного года мы представляем учебник истории для 5-9 классов: всеобщей и по истории России. Работа велась ежедневно, практически 24 часа в сутки", - сказал Кравцов в пятницу на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов школ и учреждений среднего профессионального образования.
© Фото : РИА НовостиНовые единые учебники по истории
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : РИА Новости
Новые единые учебники по истории
Министр добавил, что постоянно был на связи с авторами учебников и проводил совещания.
"Мы взяли за основу все лучшее, что было в действующих учебниках, обобщили, дополнили... Эти учебники, действительно, интересные для чтения школьникам. Я сам их все внимательно прочитал. Советую это прочитать и родителям и убедиться в этом", - сказал Кравцов.
Ранее глава Минпросвещения сообщал, что новые единые учебники по истории будут готовы до конца 2024 года, обучение по ним начнется с 1 сентября 2025 года.
Здание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Минобрнауки направило в вузы новые учебники по истории России
28 августа, 11:22
 
ОбществоРоссияСергей КравцовОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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