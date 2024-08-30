https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969497724.html

Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов

Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов - РИА Новости, 30.08.2024

Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов

Новые единые учебники по истории для 5-9 классов представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:52

2024-08-30T14:52

2024-08-30T14:58

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые единые учебники по истории для 5-9 классов представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В канун нового учебного года мы представляем учебник истории для 5-9 классов: всеобщей и по истории России. Работа велась ежедневно, практически 24 часа в сутки", - сказал Кравцов в пятницу на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов школ и учреждений среднего профессионального образования.Министр добавил, что постоянно был на связи с авторами учебников и проводил совещания. "Мы взяли за основу все лучшее, что было в действующих учебниках, обобщили, дополнили... Эти учебники, действительно, интересные для чтения школьникам. Я сам их все внимательно прочитал. Советую это прочитать и родителям и убедиться в этом", - сказал Кравцов. Ранее глава Минпросвещения сообщал, что новые единые учебники по истории будут готовы до конца 2024 года, обучение по ним начнется с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240828/minobrnauki-1968919880.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование