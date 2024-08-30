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Титов: бизнесу нужны стимулы для инвестиций в адаптацию к климату - РИА Новости, 30.08.2024
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Твой бизнес
 
17:16 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/titov-1969551781.html
Титов: бизнесу нужны стимулы для инвестиций в адаптацию к климату
Титов: бизнесу нужны стимулы для инвестиций в адаптацию к климату - РИА Новости, 30.08.2024
Титов: бизнесу нужны стимулы для инвестиций в адаптацию к климату
Российскому бизнесу нужны экономические стимулы для того, чтобы инвестировать в адаптацию к изменениям климата, заявил специальный представитель президента РФ... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:16
2024-08-30T17:16
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскому бизнесу нужны экономические стимулы для того, чтобы инвестировать в адаптацию к изменениям климата, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Помимо так называемой митигации - мер по смягчению изменения климата путем предотвращения и сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, очень важна адаптация к изменениям климата. ... Все реальные издержки по адаптации сегодня ложатся в основном на бизнес. Но это тяжелое бремя и должны быть созданы финансовые стимулы. Сейчас над этими вопросами мы думаем и в России", - приводит пресс-служба омбудсмена его слова в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях", проходящего в Москве. "Разработан национальных план адаптации, 80% регионов уже имеют свои планы по адаптации, принято 10 отраслевых планов. Следующий шаг – введение финансовых стимулов для адаптации", - пояснил Титов. По его словам, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН подсчитал сценарии экономических последствий для ВВП России - с инвестициями в адаптацию и без них. По данным института, если инвестировать в адаптацию необходимые средства, это добавит к ВВП России 385 миллиардов рублей в год, а без инвестиций отрицательный эффект составит минус 3 триллиона рублей. "Для нашей страны опасности заключаются, в частности, в таянии вечной мерзлоты, росте площади лесных пожаров, наводнениях, но есть и преимущества - в смещении плодородных земель на Север", - отметил он.
https://ria.ru/20240828/eksport-1968977670.html
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экономика, россия, москва, борис титов, брикс, российская академия наук, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Россия, Москва, Борис Титов, БРИКС, Российская академия наук, Твой бизнес – новости

Титов: бизнесу нужны стимулы для инвестиций в адаптацию к климату

© iStock.com / KamiPhotosПредприниматели проводят бизнес-встречу
Предприниматели проводят бизнес-встречу - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / KamiPhotos
Предприниматели проводят бизнес-встречу
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскому бизнесу нужны экономические стимулы для того, чтобы инвестировать в адаптацию к изменениям климата, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Помимо так называемой митигации - мер по смягчению изменения климата путем предотвращения и сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, очень важна адаптация к изменениям климата. ... Все реальные издержки по адаптации сегодня ложатся в основном на бизнес. Но это тяжелое бремя и должны быть созданы финансовые стимулы. Сейчас над этими вопросами мы думаем и в России", - приводит пресс-служба омбудсмена его слова в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях", проходящего в Москве.
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"Разработан национальных план адаптации, 80% регионов уже имеют свои планы по адаптации, принято 10 отраслевых планов. Следующий шаг – введение финансовых стимулов для адаптации", - пояснил Титов.
По его словам, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН подсчитал сценарии экономических последствий для ВВП России - с инвестициями в адаптацию и без них. По данным института, если инвестировать в адаптацию необходимые средства, это добавит к ВВП России 385 миллиардов рублей в год, а без инвестиций отрицательный эффект составит минус 3 триллиона рублей.
"Для нашей страны опасности заключаются, в частности, в таянии вечной мерзлоты, росте площади лесных пожаров, наводнениях, но есть и преимущества - в смещении плодородных земель на Север", - отметил он.
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Твой бизнесЭкономикаРоссияМоскваБорис ТитовБРИКСРоссийская академия наукТвой бизнес – новости
 
 
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