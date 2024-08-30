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Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT - РИА Новости, 30.08.2024
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10:55 30.08.2024 (обновлено: 12:01 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/telegram-1969405386.html
Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT
Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT - РИА Новости, 30.08.2024
Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT
Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:55
2024-08-30T12:01
экономика
технологии
париж
франция
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет."Финансовая отчетность Telegram за 2023 год, с которой ознакомилась Financial Times и которая ранее не публиковалась, показывает, что компания получила выручку в размере 342 миллионов долларов в прошлом году при операционном убытке в 108 миллионов долларов. Общие убытки составили около 173 миллионов долларов после уплаты налогов", — говорится в публикации. Финансовые потери удалось частично скомпенсировать ростом стоимости цифровых активов, находящихся на балансе компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов. В 2024 году компания продала Toncoin на сумму более 244 миллионов долларов, отмечает издание. При этом после появления сообщений о задержании главы компании Павла Дурова стоимость Toncoin сократилась примерно на 20% — с 6,81 доллара до 5,46 доллара. Также в материале говорится, что планы Telegram на проведение IPO оказались под угрозой. Эксперты отмечают, что любое размещение может столкнуться с проблемами, если инвесторы и рекламодатели не захотят вкладываться в платформу, которая связана с серьезными обвинениями.В марте Дуров заявлял изданию, что планирует вывести мессенджер на IPO, хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов. Тогда он отказался комментировать сроки и возможное место проведения первичного размещения, но отметил, что Telegram изучил несколько вариантов. Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.
https://ria.ru/20240830/durov-1969269757.html
https://ria.ru/20240830/durov-1969223476.html
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экономика, технологии, париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Экономика, Технологии, Париж, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT

FT: чистый убыток Telegram в 2023 году составил $173 млн при выручке в $342 млн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет.
"Финансовая отчетность Telegram за 2023 год, с которой ознакомилась Financial Times и которая ранее не публиковалась, показывает, что компания получила выручку в размере 342 миллионов долларов в прошлом году при операционном убытке в 108 миллионов долларов. Общие убытки составили около 173 миллионов долларов после уплаты налогов", — говорится в публикации.
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Финансовые потери удалось частично скомпенсировать ростом стоимости цифровых активов, находящихся на балансе компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов. В 2024 году компания продала Toncoin на сумму более 244 миллионов долларов, отмечает издание.
При этом после появления сообщений о задержании главы компании Павла Дурова стоимость Toncoin сократилась примерно на 20% — с 6,81 доллара до 5,46 доллара.
Также в материале говорится, что планы Telegram на проведение IPO оказались под угрозой. Эксперты отмечают, что любое размещение может столкнуться с проблемами, если инвесторы и рекламодатели не захотят вкладываться в платформу, которая связана с серьезными обвинениями.
В марте Дуров заявлял изданию, что планирует вывести мессенджер на IPO, хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов. Тогда он отказался комментировать сроки и возможное место проведения первичного размещения, но отметил, что Telegram изучил несколько вариантов.
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.
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