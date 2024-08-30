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Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT

Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT - РИА Новости, 30.08.2024

Убытки Telegram в 2023 году составили 173 миллиона долларов, пишет FT

Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:55

2024-08-30T10:55

2024-08-30T12:01

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет."Финансовая отчетность Telegram за 2023 год, с которой ознакомилась Financial Times и которая ранее не публиковалась, показывает, что компания получила выручку в размере 342 миллионов долларов в прошлом году при операционном убытке в 108 миллионов долларов. Общие убытки составили около 173 миллионов долларов после уплаты налогов", — говорится в публикации. Финансовые потери удалось частично скомпенсировать ростом стоимости цифровых активов, находящихся на балансе компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов. В 2024 году компания продала Toncoin на сумму более 244 миллионов долларов, отмечает издание. При этом после появления сообщений о задержании главы компании Павла Дурова стоимость Toncoin сократилась примерно на 20% — с 6,81 доллара до 5,46 доллара. Также в материале говорится, что планы Telegram на проведение IPO оказались под угрозой. Эксперты отмечают, что любое размещение может столкнуться с проблемами, если инвесторы и рекламодатели не захотят вкладываться в платформу, которая связана с серьезными обвинениями.В марте Дуров заявлял изданию, что планирует вывести мессенджер на IPO, хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов. Тогда он отказался комментировать сроки и возможное место проведения первичного размещения, но отметил, что Telegram изучил несколько вариантов. Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

https://ria.ru/20240830/durov-1969269757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции