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Налоговики в России ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
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07:20 30.08.2024 (обновлено: 10:07 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/telegram-1969376011.html
Налоговики в России ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова
Налоговики в России ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
Налоговики в России ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова
ФНС России приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:20
2024-08-30T10:07
павел дуров
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общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ФНС России приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой и сервиса "БИР-Аналитик". Согласно имеющимся данным, Перекопский был учредителем в компаниях ООО "Орден магических технологий" и ООО "Погребок у Докичева". Обе компании - недействующие. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. Как отмечается, причиной стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также за неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности. Перескопский был соучредителем еще одной компании — ООО "Дуров" вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов перед налоговой нет. Ранее европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что вице-президент Telegram Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240829/durov-1969296579.html
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павел дуров, россия, общество, франция, париж
Павел Дуров, Россия, Общество, Франция, Париж
Налоговики в России ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова

ФНС России приостановила операции по счетам вице-президента Telegram

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВице-президент Telegram Илья Перекопский
Вице-президент Telegram Илья Перекопский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вице-президент Telegram Илья Перекопский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ФНС России приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой и сервиса "БИР-Аналитик".
Согласно имеющимся данным, Перекопский был учредителем в компаниях ООО "Орден магических технологий" и ООО "Погребок у Докичева". Обе компании - недействующие. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. Как отмечается, причиной стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также за неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности.
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Перескопский был соучредителем еще одной компании — ООО "Дуров" вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов перед налоговой нет.
Ранее европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что вице-президент Telegram Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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