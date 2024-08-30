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Власти Швейцарии высказались по поводу запрета Telegram - РИА Новости, 30.08.2024
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16:44 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/telegram--1969543712.html
Власти Швейцарии высказались по поводу запрета Telegram
Власти Швейцарии высказались по поводу запрета Telegram - РИА Новости, 30.08.2024
Власти Швейцарии высказались по поводу запрета Telegram
Запрет мессенджера Telegram в Швейцарии не обсуждается, использовать его или нет — это выбор каждого, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:44
2024-08-30T16:44
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ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости. Запрет мессенджера Telegram в Швейцарии не обсуждается, использовать его или нет — это выбор каждого, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер. "В настоящее время вопрос о запрете Telegram в Швейцарии не обсуждается. Компании и частные лица сами выбирают продукты/приложения, которые они хотят использовать. Анализ рисков, связанных с этим выбором, лежит на них", - сказала она. Зондереггер добавила, что, если швейцарские власти получат информацию об опасности Telegram, они сразу предупредят население. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
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в мире, технологии, швейцария, париж, франция, павел дуров, telegram
В мире, Технологии, Швейцария, Париж, Франция, Павел Дуров, Telegram
Власти Швейцарии высказались по поводу запрета Telegram

OFCS: запрет Telegram в Швейцарии не обсуждается

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости. Запрет мессенджера Telegram в Швейцарии не обсуждается, использовать его или нет — это выбор каждого, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер.
"В настоящее время вопрос о запрете Telegram в Швейцарии не обсуждается. Компании и частные лица сами выбирают продукты/приложения, которые они хотят использовать. Анализ рисков, связанных с этим выбором, лежит на них", - сказала она.
Зондереггер добавила, что, если швейцарские власти получат информацию об опасности Telegram, они сразу предупредят население.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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