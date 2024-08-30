https://ria.ru/20240830/tatarstan-1969404295.html

Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане

Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане - РИА Новости, 30.08.2024

Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане

Восемь новых школ, в том числе построенных в рамках нацпроекта "Образование", открыл глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:51

2024-08-30T10:51

2024-08-30T10:51

республика татарстан

казань

рустам минниханов

ильсур метшин

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КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Восемь новых школ, в том числе построенных в рамках нацпроекта "Образование", открыл глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в сопровождении министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина и мэра Казани Ильсура Метшина посетил новый многопрофильный лицей №133 "Гаилә". Учебное заведение рассчитано на 1,2 тысячи учащихся, с детьми будут заниматься 44 педагога. В трехэтажном здании школы площадью 20,7 тысячи квадратных метров разместили 52 учебных кабинета, актовый зал на 300 человек, рекреационные зоны, большой и малый спортзалы, столовую. В новом лицее акцент будет сделан на изучении современных технологий. "По видеосвязи состоялась торжественная церемония приема и передачи в эксплуатацию новых образовательных учреждений, построенных в республике. Это восемь новых школ и дополнительный корпус (суммарно на 10 тысяч мест), а также два детских сада (на 500 мест). Ряд образовательных учреждений построены в рамках нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что всего в новом учебном году откроет двери 21 новый объект образования: 11 школ и 10 детсадов. "Все эти школы и детсады востребованы у населения, люди ждут эти объекты. Это огромный труд, большой ресурс. Хочу поблагодарить строительный комплекс, справиться с этой задачей не так просто", - сказал он. По словам главы республики, главное в системе образования - педагоги. "Нужно создать условия для наших учителей. Школы и детсады должны служить во благо республики и страны. На вас возложена огромная ответственность за обучение и, что так же важно, воспитание молодого поколения. Мы должны воспитывать настоящих патриотов своей Родины", - добавил Рустам Минниханов. По данным министерства образования и науки Татарстана, из восьми открытых к новому учебному году школ в рамках национального проекта "Образование" построены шесть школ на 7,9 тысячи мест, а также дополнительный корпус к существующей школе на 600 мест. В сентябре за парты сядут свыше 500 тысяч татарстанских школьников, в том числе 53 тысячи первоклашек.

https://ria.ru/20240827/vaktsina-1968845581.html

https://ria.ru/20240827/dispanserizatsiya-1968792762.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов, ильсур метшин