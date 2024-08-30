https://ria.ru/20240830/tatarstan-1969404295.html
Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане
Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане - РИА Новости, 30.08.2024
Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане
Восемь новых школ, в том числе построенных в рамках нацпроекта "Образование", открыл глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:51
2024-08-30T10:51
2024-08-30T10:51
республика татарстан
казань
рустам минниханов
ильсур метшин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878599786_0:113:2931:1762_1920x0_80_0_0_d8f68c61d230a4393b53e6626465de40.jpg
КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Восемь новых школ, в том числе построенных в рамках нацпроекта "Образование", открыл глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в сопровождении министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина и мэра Казани Ильсура Метшина посетил новый многопрофильный лицей №133 "Гаилә". Учебное заведение рассчитано на 1,2 тысячи учащихся, с детьми будут заниматься 44 педагога. В трехэтажном здании школы площадью 20,7 тысячи квадратных метров разместили 52 учебных кабинета, актовый зал на 300 человек, рекреационные зоны, большой и малый спортзалы, столовую. В новом лицее акцент будет сделан на изучении современных технологий. "По видеосвязи состоялась торжественная церемония приема и передачи в эксплуатацию новых образовательных учреждений, построенных в республике. Это восемь новых школ и дополнительный корпус (суммарно на 10 тысяч мест), а также два детских сада (на 500 мест). Ряд образовательных учреждений построены в рамках нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что всего в новом учебном году откроет двери 21 новый объект образования: 11 школ и 10 детсадов. "Все эти школы и детсады востребованы у населения, люди ждут эти объекты. Это огромный труд, большой ресурс. Хочу поблагодарить строительный комплекс, справиться с этой задачей не так просто", - сказал он. По словам главы республики, главное в системе образования - педагоги. "Нужно создать условия для наших учителей. Школы и детсады должны служить во благо республики и страны. На вас возложена огромная ответственность за обучение и, что так же важно, воспитание молодого поколения. Мы должны воспитывать настоящих патриотов своей Родины", - добавил Рустам Минниханов. По данным министерства образования и науки Татарстана, из восьми открытых к новому учебному году школ в рамках национального проекта "Образование" построены шесть школ на 7,9 тысячи мест, а также дополнительный корпус к существующей школе на 600 мест. В сентябре за парты сядут свыше 500 тысяч татарстанских школьников, в том числе 53 тысячи первоклашек.
https://ria.ru/20240827/vaktsina-1968845581.html
https://ria.ru/20240827/dispanserizatsiya-1968792762.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878599786_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc91c48cafbe10511287070b67403f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, рустам минниханов, ильсур метшин
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Ильсур Метшин
КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Восемь новых школ, в том числе построенных в рамках нацпроекта "Образование", открыл глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов в сопровождении министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина и мэра Казани Ильсура Метшина
посетил новый многопрофильный лицей №133 "Гаилә". Учебное заведение рассчитано на 1,2 тысячи учащихся, с детьми будут заниматься 44 педагога. В трехэтажном здании школы площадью 20,7 тысячи квадратных метров разместили 52 учебных кабинета, актовый зал на 300 человек, рекреационные зоны, большой и малый спортзалы, столовую. В новом лицее акцент будет сделан на изучении современных технологий.
"По видеосвязи состоялась торжественная церемония приема и передачи в эксплуатацию новых образовательных учреждений, построенных в республике. Это восемь новых школ и дополнительный корпус (суммарно на 10 тысяч мест), а также два детских сада (на 500 мест). Ряд образовательных учреждений построены в рамках нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что всего в новом учебном году откроет двери 21 новый объект образования: 11 школ и 10 детсадов. "Все эти школы и детсады востребованы у населения, люди ждут эти объекты. Это огромный труд, большой ресурс. Хочу поблагодарить строительный комплекс, справиться с этой задачей не так просто", - сказал он.
По словам главы республики, главное в системе образования - педагоги. "Нужно создать условия для наших учителей. Школы и детсады должны служить во благо республики и страны. На вас возложена огромная ответственность за обучение и, что так же важно, воспитание молодого поколения. Мы должны воспитывать настоящих патриотов своей Родины", - добавил Рустам Минниханов.
По данным министерства образования и науки Татарстана, из восьми открытых к новому учебному году школ в рамках национального проекта "Образование" построены шесть школ на 7,9 тысячи мест, а также дополнительный корпус к существующей школе на 600 мест. В сентябре за парты сядут свыше 500 тысяч татарстанских школьников, в том числе 53 тысячи первоклашек.