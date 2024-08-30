https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969374751.html

ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко

ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.08.2024

ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко

ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к самому городу, сообщил РИА Новости подполковник РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:02

2024-08-30T07:02

2024-08-30T07:02

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к самому городу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Подразделения перемещаются ближе к населенному пункту: на вторую и третью линию обороны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, на некоторых участках ВСУ отходят налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект. Накануне генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. В воскресенье глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях. Ранее он сообщал, что армия России освобождает дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль неё уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, силы РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

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россия, сватово, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность