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ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969374751.html
ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко
ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.08.2024
ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко
ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к самому городу, сообщил РИА Новости подполковник РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:02
2024-08-30T07:02
специальная военная операция на украине
россия
сватово
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к самому городу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Подразделения перемещаются ближе к населенному пункту: на вторую и третью линию обороны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, на некоторых участках ВСУ отходят налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект. Накануне генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. В воскресенье глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях. Ранее он сообщал, что армия России освобождает дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль неё уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, силы РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
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россия, сватово, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сватово, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к самому городу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Подразделения перемещаются ближе к населенному пункту: на вторую и третью линию обороны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Со слов эксперта, на некоторых участках ВСУ отходят налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект.
Накануне генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении.
В воскресенье глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что ВС РФ продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях. Ранее он сообщал, что армия России освобождает дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль неё уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, силы РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСватовоАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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