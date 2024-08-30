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Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности

Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности - РИА Новости, 30.08.2024

Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:50

2024-08-30T12:50

2024-08-30T13:05

санкт-петербург

венгрия

петер сийярто

россия

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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности."Безопасность энергоснабжения - это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на... Санкт-Петербург", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из аэропортов Будапешта и Санкт-Петербурга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240829/neft-1969301139.html

санкт-петербург

венгрия

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санкт-петербург, венгрия, петер сийярто, россия