https://ria.ru/20240830/siyyarto-1969442057.html
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности - РИА Новости, 30.08.2024
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:50
2024-08-30T12:50
2024-08-30T13:05
санкт-петербург
венгрия
петер сийярто
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969447829_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_85309a62289beaea675b6c8f9afdeae7.jpg
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности."Безопасность энергоснабжения - это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на... Санкт-Петербург", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из аэропортов Будапешта и Санкт-Петербурга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240829/neft-1969301139.html
санкт-петербург
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969447829_153:0:1974:1366_1920x0_80_0_0_cba77f9f4898b246c5dac673ef476fb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, венгрия, петер сийярто, россия
Санкт-Петербург, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности
Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности