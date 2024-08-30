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Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности - РИА Новости, 30.08.2024
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12:50 30.08.2024 (обновлено: 13:05 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/siyyarto-1969442057.html
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности - РИА Новости, 30.08.2024
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:50
2024-08-30T13:05
санкт-петербург
венгрия
петер сийярто
россия
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности."Безопасность энергоснабжения - это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на... Санкт-Петербург", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из аэропортов Будапешта и Санкт-Петербурга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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санкт-петербург, венгрия, петер сийярто, россия
Санкт-Петербург, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
Сийярто прибыл в Петербург для обсуждения энергобезопасности

Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности

© Фото : @Szijjártó PéterМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. 30 августа 2024
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : @Szijjártó Péter
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. 30 августа 2024
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности.
"Безопасность энергоснабжения - это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на... Санкт-Петербург", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из аэропортов Будапешта и Санкт-Петербурга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Санкт-ПетербургВенгрияПетер СийяртоРоссия
 
 
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