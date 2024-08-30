https://ria.ru/20240830/simonyan-1969358116.html

Симоньян сравнила задержание Дурова с арестом Ассанжа

Симоньян сравнила задержание Дурова с арестом Ассанжа - РИА Новости, 30.08.2024

Симоньян сравнила задержание Дурова с арестом Ассанжа

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию с задержанием во Франции основателя Telegram Павла... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:27

2024-08-30T01:27

2024-08-30T01:27

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова, заявила в своем Telegram-канале, что сценаристы "совсем обленились", и напомнила о похожей ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Ассанжа сделали насильником. Дурова - мучителем детей. Совсем обленились сценаристы. Никак, разумеется, не равняю истинного правдолюбца Ассанжа и лицемерного Дурова (нас-то он в Европе заблокировал, как ему было велено, аж в первых рядах блокираторов побежал)", - написала она. Симоньян также уточнила, что наблюдать "однако же забавно", и "особенно забавен хор СМИ, наконец-то получивших методичку". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240830/mask-1969357937.html

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в мире, франция, европа, париж, павел дуров, джулиан ассанж, маргарита симоньян, telegram, wikileaks, задержание павла дурова во франции